Тюменского журналиста Виктора Нестерука оклеветали в тг-каналах

Однако журналист данный факт опроверг, указав на ответ управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области, в котором было отмечено, что «размещенный файл не является информацией с оперативно-справочных учетов УМВД».
История с появление фейков вокруг имени Виктора Нестерука появилась после взлома топового тг-канала «Тюменская уМоора». Это произошло в начале этой недели, авторские права канала до сих пор не восстановлены.
Ранее «Наш Город» писал, что аккаунт Тюменской уМооры взломали хакеры 22 ноября. Топовый канал Тюмени запостил странное сообщение о заработке на крипто-бирже, после чего начал искать людей «для старта».