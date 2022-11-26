nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменского журналиста Виктора Нестерука оклеветали в тг-каналах

Сегодня, 04:32
Фото: 1MI
В местных телеграмм-каналах появилась информация о том, что Нестерук ранее находился в розыске. Также были опубликованы фотографии из документов оперативно-розыскных мероприятий.
Сюжет
Тюмень

Однако журналист данный факт опроверг, указав на ответ управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области, в котором было отмечено, что «размещенный файл не является информацией с оперативно-справочных учетов УМВД».

История с появление фейков вокруг имени Виктора Нестерука появилась после взлома топового тг-канала «Тюменская уМоора». Это произошло в начале этой недели, авторские права канала до сих пор не восстановлены.

Ранее «Наш Город» писал, что аккаунт Тюменской уМооры взломали хакеры 22 ноября. Топовый канал Тюмени запостил странное сообщение о заработке на крипто-бирже, после чего начал искать людей «для старта».

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Слух
Подпишитесь
Срочно. В центре Тюмени упал беспилотник
Вчера, 20:04
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
Вчера, 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04