Тюменских водителей проверили на трезвость

По итогам мероприятия не было выявлено ни одного водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако нарушители правил дорожного движения все-таки задержаны были. На четырех автовладельцев составили административные материалы за нарушения правил перевозки детей. Еще троим тюменцам выписали штраф за незаконную тонировку.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем в Тюмени на мосту «Стрела» произошла массовая авария. В ДТП пострадали, минимум, три автомобиля. На данный момент в Тюмени зарегистрировано более десятка дорожных аварий. Водители сообщают о том, что дороги покрыты ледяной коркой.
«Очень скользко. Будьте осторожны», — сообщают тюменцы.