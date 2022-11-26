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Тюменских водителей проверили на трезвость

Сегодня, 10:44
Фото: ГИБДД

На дороге Тюмень — Криводанова прошла «сплошная проверка» водителей

«Сплошная проверка» водителей на трезвость прошла сегодня на 10-м километре трассы Тюмень — Криводаново. На дежурство инспекторы ГИБДД вышли с раннего утра.
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Тюмень

По итогам мероприятия не было выявлено ни одного водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако нарушители правил дорожного движения все-таки задержаны были. На четырех автовладельцев составили административные материалы за нарушения правил перевозки детей. Еще троим тюменцам выписали штраф за незаконную тонировку.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем в Тюмени на мосту «Стрела» произошла массовая авария. В ДТП пострадали, минимум, три автомобиля. На данный момент в Тюмени зарегистрировано более десятка дорожных аварий. Водители сообщают о том, что дороги покрыты ледяной коркой.

«Очень скользко. Будьте осторожны», — сообщают тюменцы.
В Тюмени произошла массовая авария на мосту «Стрела»
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#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#Дороги#ДПС#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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