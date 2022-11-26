Тюменских водителей проверили на трезвость

По итогам мероприятия не было выявлено ни одного водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако нарушители правил дорожного движения все-таки задержаны были. На четырех автовладельцев составили административные материалы за нарушения правил перевозки детей. Еще троим тюменцам выписали штраф за незаконную тонировку.