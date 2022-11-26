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Posted 26 ноября 2022, 19:44

Published 26 ноября 2022, 19:44

Modified 1 ноября 2022, 11:49

Updated 1 ноября 2022, 11:49

РЭО: Экопромышленные парки будет формировать управляющая компания

26 ноября 2022, 19:44
Российский экологический оператор учредит дочернее предприятие — управляющую компанию, которая будет формировать экопромышленные парки.

По информации 360tv.ru, премьер-министром России Михаилом Мишустиным уже подписано соответствующее постановление № 1762.

Как рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, российское правительство утвердило Правила предоставления из федерального бюджета субсидий на достижение результатов федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Документ регламентирует создание управляющей компании, которая будет заниматься формированием экотехнопарков. На УК будет возложена задача обеспечивать работу индустриальных парков согласно 488-ФЗ, разработанному в 2014 году Минпромторгом.

Необходимо принятие комплекса мер, направленых на формирование экономики замкнутого цикла в России. Это - организация инфраструктуры обращения с отходами и инструментов их отслеживания, снижение отходообразования, обеспечение спроса на вторичное сырье, уменьшение оборота неэкологичной упаковки, работа по экологическому просвещению.

Одним из шагов стало создание уникальных объектов обращения с отходами — экотехнопарков. Сегодня идет разработка проектно-сметной документации для их строительства в восьми регионах страны. Они появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Проект будет стимулировать увеличение доли применения вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в сфере строительства — до 20%, в промышленности — до 15%.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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