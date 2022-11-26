РЭО: Экопромышленные парки будет формировать управляющая компания

Одним из шагов стало создание уникальных объектов обращения с отходами — экотехнопарков. Сегодня идет разработка проектно-сметной документации для их строительства в восьми регионах страны. Они появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Проект будет стимулировать увеличение доли применения вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в сфере строительства — до 20%, в промышленности — до 15%.