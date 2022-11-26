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«Особенная молитва о Верховном»: аромашевцев зовут в церковь молиться за Путина

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
В Храме в честь Покрова Божией Матери в селе Аромашево теперь каждое воскресенье в 11:00 будут молиться о православном воинстве и о президенте России Владимире Путине. Информация об анонсе предстоящего молебна опубликована в сообществе «Наше Аромашево».
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Путин
«Сегодня мы живет в непростое время, поэтому наша особенная молитва — о главе государства, о Верховном главнокомандующем Владимире Путине, на котором лежит особая ответственность, а также о всех военачальниках и тех, кто во власти. Молиться о тех, кто воюет за Родину», — сказано в сообщении.

Также отмечено, что желающие могут подать записку на молебен о воинах с именами сыновей, мужей, родственников, а также заказать сорокоуст.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени на сборы отправили очередную группу мобилизованных жителей региона.  Отправка бойцов состоялась накануне не железнодорожном вокзале.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Церковь#Путин#Храмы Тюмени
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