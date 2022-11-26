«Особенная молитва о Верховном»: аромашевцев зовут в церковь молиться за Путина

В Храме в честь Покрова Божией Матери в селе Аромашево теперь каждое воскресенье в 11:00 будут молиться о православном воинстве и о президенте России Владимире Путине. Информация об анонсе предстоящего молебна опубликована в сообществе «Наше Аромашево».

Сюжет Путин