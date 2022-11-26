«Особенная молитва о Верховном»: аромашевцев зовут в церковь молиться за Путина

«Сегодня мы живет в непростое время, поэтому наша особенная молитва — о главе государства, о Верховном главнокомандующем Владимире Путине, на котором лежит особая ответственность, а также о всех военачальниках и тех, кто во власти. Молиться о тех, кто воюет за Родину», — сказано в сообщении.
Также отмечено, что желающие могут подать записку на молебен о воинах с именами сыновей, мужей, родственников, а также заказать сорокоуст.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени на сборы отправили очередную группу мобилизованных жителей региона. Отправка бойцов состоялась накануне не железнодорожном вокзале.