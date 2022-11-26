Опубликованы страшные фото из дела об убийстве Насти Муравьевой

Ранее «Наш Город» писал, что Елена Шихова со своей семьей уехала навсегда из России. Свой отъезд правозащитника пояснила тем, что в ее адрес на протяжении нескольких месяцев работы по резонансному уголовному делу поступали недвусмысленные угрозы от силовиков. Однако, от участия в деле и от защиты Бережного адвокат не отказалась.