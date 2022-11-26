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Опубликованы страшные фото из дела об убийстве Насти Муравьевой

Сегодня, 05:57
Фото: nashgorod.ru

Опубликованы страшные фото из дела об убийстве Насти Муравьевой

Адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в громком убийстве Насти Муравьевой, Елена Шихова опубликовала новые документы из дела об убийстве — протокол осмотра места происшествия и фотографии «кокона» из пакетов, в котором обнаружили тело убитой школьницы.
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Тюмень

Также Шихова выложила фотографии с обнаруженным трупом Насти Муравьевой (по понятным причинам редакция «Нашего Города» их не выкладывает). На фотографиях видно, что тело ребенка было помещено в «кокон» из нескольких слоев пакетов разного цвета и веревок.

Кокон был обнаружен в траве у берега озера Оброчное, рядом с АГЗС. Елена Шихова отмечает, что коробки и ковра на месте осмотра обнаружено не было. Хотя по официальной версии следствия, труп ребенка был обернут ковром и упакован в коробку.

«В ходе осмотра обнаружен черный пакет (горловина пакета завязана), целостность пакета повреждена (порван), в пакете находятся три кирпича красного цвета. Кирпичи имеют сколы и повреждения, свертки из фольги с неустановленным веществом, также полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого находятся свертки из фольги с неустановленным веществом», — указано в протоколе.

Ранее «Наш Город» писал, что Елена Шихова со своей семьей уехала навсегда из России. Свой отъезд правозащитника пояснила тем, что в ее адрес на протяжении нескольких месяцев работы по резонансному уголовному делу поступали недвусмысленные угрозы от силовиков. Однако, от участия в деле и от защиты Бережного адвокат не отказалась.

«Порекомендовали беспокоиться за себя»: адвокат Елена Шихова навсегда уехала в США
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Суд#Уголовное дело#Тюменская область#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Наказание#Убийство малолетнего
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