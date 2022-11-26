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На тюменских трассах оборудуют пункты обогрева для водителей

Сегодня, 09:49
Фото: Тюменские пожарные - 32й ПСО ГУ МЧС по Тюмен_обл
На тюменских трассах появятся передвижные пункты обогрева для водителей. Уже завершена проверка готовности оборудования и автотехники, которые будут задействованы при 30-градусных морозах.
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Тюмень

В случае понижение температуры воздуха до — 30, спасатели организуют дежурства на федеральных автодорогах и в пригороде Тюмени в круглосуточном режиме.

В начала осеннего сезона  в Тюменской области сотрудники МЧС оказали помощь двум десяткам замерзшим автомобилистам Тюменского и Нижнетавдинского районов.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени в связи с понижением температуры воздуха до — 27 и увеличением скорости ветра свыше 2 м/с, были отменены занятия в школах у учащихся начальных классов первой и второй смен.

В Тюмени отменены занятия в школах из-за морозов
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#Валентина Бурнашева#Общество#МЧС#Погода#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Похолодание
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