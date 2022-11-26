На тюменских трассах оборудуют пункты обогрева для водителей

В случае понижение температуры воздуха до — 30, спасатели организуют дежурства на федеральных автодорогах и в пригороде Тюмени в круглосуточном режиме.
В начала осеннего сезона в Тюменской области сотрудники МЧС оказали помощь двум десяткам замерзшим автомобилистам Тюменского и Нижнетавдинского районов.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени в связи с понижением температуры воздуха до — 27 и увеличением скорости ветра свыше 2 м/с, были отменены занятия в школах у учащихся начальных классов первой и второй смен.