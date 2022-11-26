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Чаще всего ожирением болеют женщины

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI

Врачи помогают тюменцам бороться с ожирением

Более двух тысяч жителей Тюменского района болеют ожирением. Из них около 800 человек — это трудоспособное население, порядка 1200 — люди пожилого возраста.
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Тюмень

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала этого года 35 жителей района находятся под наблюдением врачей. Медики отмечают, что большая часть тюменцев, имеющих лишний вес, это представительницы женского пола.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» медики Тюменского района реализуют одну из программ по профилактике ожирения.

В рамках работы программы, тюменцев учат принципам здорового питания. В этом году обучение прошли около 70 пациентов.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году из бюджета Тюменской области было выделено свыше миллиарда рублей на ремонт поликлиник в селах, приобретение необходимого медицинского оборудования и санитарных автомобилей.

 

 

Тюменская область потратила более миллиарда рублей на ремонт поликлиник
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Департамент здравоохранения ТО#Ожирение#Болезни
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