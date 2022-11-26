Чаще всего ожирением болеют женщины

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала этого года 35 жителей района находятся под наблюдением врачей. Медики отмечают, что большая часть тюменцев, имеющих лишний вес, это представительницы женского пола.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» медики Тюменского района реализуют одну из программ по профилактике ожирения.
В рамках работы программы, тюменцев учат принципам здорового питания. В этом году обучение прошли около 70 пациентов.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году из бюджета Тюменской области было выделено свыше миллиарда рублей на ремонт поликлиник в селах, приобретение необходимого медицинского оборудования и санитарных автомобилей.