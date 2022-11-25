Житель Тюменской области убил знакомого, ударив его в живот

Суд считает, что весной этого года 45-летний Владимир Хлусов поругался со своим знакомым. После чего ударил его кулаком и пнул в живот. Мужчина был нетрезв.
В реанимации пострадавший скончался из-за закрытой травмы живота.
Подсудимый не считает себя виновным и говорит, что он не бил приятеля. Однако, суд все-таки считает, что вина Хлусова имеет место быть.
Суд также считает, что Владимир вновь может нанести вред кому-либо еще. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Вышел из тюрьмы только в прошлом году.
«Владимиру дали 10 лет лишения свободы в исполнительной колонии особого режима. Кроме того, с него взыщут 1 миллион рублей», — комментирует пресс-служба областной судебной системы.
Ранее «Наш город» писал о том, что тобольский суд признал виновной в убийстве Любовь Анисимову. Женщина убила мужа топором в момент ссоры. Его тело она спрятала в погребе.