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Житель Тюменской области убил знакомого, ударив его в живот

Сегодня, 09:56
Фото: пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области

Житель Тюменской области убил знакомого, ударив его в живот

Виновному в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине вынесли приговор. Ему дали 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба тюменских судов.
Сюжет
Суд

Суд считает, что весной этого года 45-летний Владимир Хлусов поругался со своим знакомым. После чего ударил его кулаком и пнул в живот. Мужчина был нетрезв.

В реанимации пострадавший скончался из-за закрытой травмы живота.

Подсудимый не считает себя виновным и говорит, что он не бил приятеля. Однако, суд все-таки считает, что вина Хлусова имеет место быть.

Суд также считает, что Владимир вновь может нанести вред кому-либо еще. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Вышел из тюрьмы только в прошлом году.

«Владимиру дали 10 лет лишения свободы в исполнительной колонии особого режима. Кроме того, с него взыщут 1 миллион рублей», — комментирует пресс-служба областной судебной системы.
Тюменка убила мужа топором в момент ссоры
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Ранее «Наш город» писал о том, что тобольский суд признал виновной в убийстве Любовь Анисимову. Женщина убила мужа топором в момент ссоры. Его тело она спрятала в погребе.

#Мелиса Учунджю#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Криминал#Тюменская область#Уголовная ответственность#Приговор
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