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Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России

Сегодня, 11:32
Фото: Страна Девелопмент
Федеральная строительная компания «Страна Девелопмент», которая начала свою деятельность в 2008 году в Тюмени, получила высокую награду — Золотой знак «Надёжный застройщик России-2022».

Этот знак — одна из наиболее престижных общественных наград в сфере строительства. Он присуждается по результатам строгого отбора, гражданского и государственного контроля. Награду получают строительные компании, которые защищают интересы дольщиков и сдают дома без задержек.

ГК «Страна Девелопмент» является лидером Тюменской области по объемам текущего строительства. Помимо Тюмени девелопер реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Москве и области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. За 14 лет работы компания обеспечила жильём более 39 тысяч человек, построив более 1 млн. жилых кв. метров. Застройщик располагает земельным банком в 4,1 млн кв. м. Компания входит в топ-25 застройщиков России по объёму ввода жилья.

80% жилых домов ГК «Страна Девелопмент» сдаётся раньше срока. Выверенные стандарты, автоматизация и внедрение новых процессов позволяют соблюдать все нормы и требования, но при этом строить с опережением.

На всех этапах от выбора материалов до сдачи домов и ТРЦ проводится строгий контроль
Фото: Андрей Рядькин

В своих проектах «Страна» учитывает успешный опыт и применяет современные решения. При проектировании жилых кварталов и совершенствовании уже существующих применяется технология плейсмекингда, когда жильцы делятся своими предложениями, а девелопер лучшие воплощает в жизнь. Дома, квартиры, парадные, дворы и бульвары — важны все детали. В своих проектах компания реализует необычные решения — общественные огороды для жителей ЖК, уникальные тематические детские площадки, цифровая среда — арт-объекты с qr- кодами для перехода на сцены дополненной реальности и тд.

Предложения жильцов ЖК воплощаются в жизнь
Фото: Данил Савиных

Каждый проект компании отличается использованием передовых smart- технологий: система «умный дом», закрытые охраняемые дворы без машин, безбарьерная среда, эргономические инженерные технологии.

«Страна Девелопмент» первой в России получила инфраструктурный займ в рамках поручения Президента. С использованием механизма инфраструктурных облигаций в Тюмени строится первый цифровой жилой комплекс Сибири — ЖК «Домашний».

В домах «Страны» живёт уже более 39 000 человек
Фото: Артём Сонсин

Звание «Надёжный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля. По данным портала «Единый Ресурс Застройщиков», премия входит в пятёрку наиболее престижных наград для девелоперов страны. Эксперты оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей. Затем определяется рейтинг надёжности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора.

С проектами ГК «Страна Девелопмент» можно познакомиться на сайте застройщика.

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