Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России

В своих проектах «Страна» учитывает успешный опыт и применяет современные решения. При проектировании жилых кварталов и совершенствовании уже существующих применяется технология плейсмекингда, когда жильцы делятся своими предложениями, а девелопер лучшие воплощает в жизнь. Дома, квартиры, парадные, дворы и бульвары — важны все детали. В своих проектах компания реализует необычные решения — общественные огороды для жителей ЖК, уникальные тематические детские площадки, цифровая среда — арт-объекты с qr- кодами для перехода на сцены дополненной реальности и тд.