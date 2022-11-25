За неделю в Тюменской области сгорели четыре машины

В четверг в Тюменской области было зафиксировано 2 случая. В Исетском районе на трассе Тюмень – Курган загорелся кузов «Газели». В огне пострадал груз транспортного средства. В Тюмени на парковке по адресу Тихий проезд сгорела Toyota, здесь тоже никто не пострадал.