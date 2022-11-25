За неделю в Тюменской области сгорели четыре машины

Люди в происшествии не пострадали, причины инцидента выясняются.
Уже 23 ноября в Тюмени загорелась кабина погрузчика «ТОДЭП» На место происшествия прибыли 2 пожарных расчёта, пламя удалось быстро нейтрализовать. Ущерб от стихии значительный.
В четверг в Тюменской области было зафиксировано 2 случая. В Исетском районе на трассе Тюмень – Курган загорелся кузов «Газели». В огне пострадал груз транспортного средства. В Тюмени на парковке по адресу Тихий проезд сгорела Toyota, здесь тоже никто не пострадал.
В большинстве подобных случаев возгорание происходит из-за замыкания в электропроводке. Это особенно актуально на фоне установившейся сейчас холодной погоды.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 ноября в районе 23 часов вечера в заречном микрорайоне в жилом доме на улице Бийской возник пожар. Один человек погиб.