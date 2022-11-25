За долги по зарплате перед школьницей на тюменскую компанию завели уголовное дело

Однако, трудовой договор с ней заключен не был. Зарплату подростку выплачивали с задержками, а за май выдали в неполном размере. По данному факту девушка обратилась с заявлением в прокуратуру.
По итогам проверки, также выяснилось, что компания имеет задолженность по зарплате еще перед двумя сотрудниками. На данный момент по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что более 50% жителей Тюменской области подрабатывают в свободное время. 52% из них зарабатывают менее десяти тысяч рублей.