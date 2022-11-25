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За долги по зарплате перед школьницей на тюменскую компанию завели уголовное дело

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

За долги по зарплате на тюменскую компанию завели уголовное дело

Ялуторовская межрайонная прокуратура взяла на контроль дело о невыплате заработной платы несовершеннолетней жительнице города. 17-летняя школьница подрабатывала с декабря 2021 года по май 2022 года в одной из компаний города.
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Тюмень

Однако, трудовой договор с ней заключен не был. Зарплату подростку выплачивали с задержками, а за май выдали в неполном размере.  По данному факту девушка обратилась с заявлением в прокуратуру.

По итогам проверки, также выяснилось, что компания имеет задолженность по зарплате еще перед двумя сотрудниками. На данный момент по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее  «Наш Город»  писал, что более 50% жителей Тюменской области подрабатывают в свободное время. 52% из них зарабатывают менее десяти тысяч рублей.

Сколько тюменцы зарабатывают на подработках
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Деньги#Уголовное дело#Тюменская область#Уголовная ответственность#Новости тюмени#Прокуратура#Заработная плата
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