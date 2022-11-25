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Воробьев: В Московской области реализован еще ряд проектов с использованием ИИ-технол

Сегодня, 09:02
Фото: пресс-служба Сбер
Губернатор московской области Андрей Воробьёв принял участие в 7-й ежегодной конференции по ИИ “Путешествие в мир искусственного интеллекта” (AI Journey 2022), которая была организована Сбербанком.

В конференции принял участие и глава государства, он открыл ключевую дискуссию, на которой обсуждались необходимые для стимулирования российской экономики ИИ-разработки, пишет newizv.ru.

Путин отметил, что в Подмосковье реализуется важный проект, задача которого - сквозное внедрение  искусственного интеллекта в систему управления. Президент попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва помочь масштабировать наработанный в данной сфере опыт на всю страну.

По мнению аналитиков, Подмосковье – один из регионов-лидеров по внедрению инновационных технологий в госуправление, контрольно-надзорную деятельность и прочие сферы.

Воробьёв заявил, что Московская область  старается “дружить с ИИ” и продвигает целый ряд проектов. Например, в медицинской сфере работает робот Светлана, заменяющий почти 350 операторов кол-центра. Робот записывает к врачам и не только. Губернатор Подмосковья уверен, что искусственный интеллект нужно развивать, чтобы он стал функцией.

ИИ работает и в сфере вывоза строительных отходов. Раньше, по словам губернатора, полиция действовала вместе с инспекторами экологического надзора, которые проверяли мусоровозы и, если вывоз отходов был несанкционированным, выписывали штрафы. Теперь вместо совместных экипажей работает искусственный интеллект и сеть видеокамер. У каждого мусоровоза есть электронный талон, который легко отследить. Штрафы пока выписывает инспектор, но уже со следующего года эту функцию также передадут ИИ.

Также в Московской области искусственный интеллект работает в системе распределения обращений граждан “Добродел” и в “Безопасном регионе”, контролирующем работу такси.  Вскоре стартуют ещё несколько проектов, освобождающих людей от рутинной работы и перекладывающих её на роботов.

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