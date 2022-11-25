Воробьев: В Московской области реализован еще ряд проектов с использованием ИИ-технол

ИИ работает и в сфере вывоза строительных отходов. Раньше, по словам губернатора, полиция действовала вместе с инспекторами экологического надзора, которые проверяли мусоровозы и, если вывоз отходов был несанкционированным, выписывали штрафы. Теперь вместо совместных экипажей работает искусственный интеллект и сеть видеокамер. У каждого мусоровоза есть электронный талон, который легко отследить. Штрафы пока выписывает инспектор, но уже со следующего года эту функцию также передадут ИИ.