Воробьев: В Московской области реализован еще ряд проектов с использованием ИИ-технол

В конференции принял участие и глава государства, он открыл ключевую дискуссию, на которой обсуждались необходимые для стимулирования российской экономики ИИ-разработки, пишет newizv.ru.
Путин отметил, что в Подмосковье реализуется важный проект, задача которого - сквозное внедрение искусственного интеллекта в систему управления. Президент попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва помочь масштабировать наработанный в данной сфере опыт на всю страну.
По мнению аналитиков, Подмосковье – один из регионов-лидеров по внедрению инновационных технологий в госуправление, контрольно-надзорную деятельность и прочие сферы.
Воробьёв заявил, что Московская область старается “дружить с ИИ” и продвигает целый ряд проектов. Например, в медицинской сфере работает робот Светлана, заменяющий почти 350 операторов кол-центра. Робот записывает к врачам и не только. Губернатор Подмосковья уверен, что искусственный интеллект нужно развивать, чтобы он стал функцией.
ИИ работает и в сфере вывоза строительных отходов. Раньше, по словам губернатора, полиция действовала вместе с инспекторами экологического надзора, которые проверяли мусоровозы и, если вывоз отходов был несанкционированным, выписывали штрафы. Теперь вместо совместных экипажей работает искусственный интеллект и сеть видеокамер. У каждого мусоровоза есть электронный талон, который легко отследить. Штрафы пока выписывает инспектор, но уже со следующего года эту функцию также передадут ИИ.
Также в Московской области искусственный интеллект работает в системе распределения обращений граждан “Добродел” и в “Безопасном регионе”, контролирующем работу такси. Вскоре стартуют ещё несколько проектов, освобождающих людей от рутинной работы и перекладывающих её на роботов.