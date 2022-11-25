Валерий Лимаренко: прежде чем приступать к благоустройству, нужно узнать мнение людей

Так, в ходе рабочей поездки в Корсаковский район Валерий Лимаренко проверил ход благоустройства придомовых территорий и общественных пространств в муниципалитете. В Корсакове в этом году капитально отремонтировали 8 дворов по федеральным программам. В частности, заасфальтировали проезды и обустроили брусчатое покрытие на пешеходных зонах. По просьбе жителей дополнительно высадили дубы и клёны, установили лавочки и урны.