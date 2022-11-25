В учебном центре Тюмени скончался мобилизованный из Перми

Там же отметили, что за весь период прохождения учебы в Тюмени, Дмитрий ни разу не обращался к медикам и на здоровье не жаловался.
В настоящий момент семью погибшего сопровождают специалисты минсоцразвития Прикамья. Им оказывают помощь в организации похорон. Министерством обороны РФ семье будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей.
У скончавшегося мобилизованного остались жена и двое детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре стало известно о гибели на Украине жителя Ишимского района, командира отделения Дмитрия Снегирева. Похороны военного состоялись в Ишиме.