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В учебном центре Тюмени скончался мобилизованный из Перми

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI

В учебном центре Тюмени скончался мобилизованный из Перми

Мобилизованный житель Пермского края, сотрудник краснокамского отдела минсоцразвития Дмитрий Мошев скончался в учебном центре в Тюмени. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщили в пресс-службе правительства края.
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Тюмень

Там же отметили, что за весь период прохождения учебы в Тюмени, Дмитрий ни разу не обращался к медикам и на здоровье не жаловался.

В настоящий момент семью погибшего сопровождают специалисты минсоцразвития Прикамья. Им оказывают помощь в организации похорон. Министерством обороны РФ семье будет выплачена страховка в связи со смертью военнослужащего при исполнении служебных обязанностей.

У скончавшегося мобилизованного остались жена и двое детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре стало известно о гибели на Украине жителя Ишимского района, командира отделения Дмитрия Снегирева. Похороны военного состоялись в Ишиме.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Армия#Новости тюмени#Военнослужащие
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