В Тюменской области от бизнесмена потребовали убрать рекламу ритуальных услуг

В его рекламе были слова «единая ритуальная служба Упоровского района».
«Использование данного словосочетания привлекает внимание и дает рекламодателю дополнительное преимущество перед конкурентами, а также вводит потребителей в заблуждение, – сообщили представители регионального УФАС.
Решается вопрос о привлечении бизнесмена к административной ответственности.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что УФАС оштрафовало тюменских телевизионщиков на 250 тысяч рублей. Штраф получил региональный телеканал ВГТРК.