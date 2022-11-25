В Тюменской области от бизнесмена потребовали убрать рекламу ритуальных услуг

От тюменского предпринимателя потребовали убрать рекламу ритуальных услуг

В Упоровском районе УФАС признала ненадлежащей рекламу ритуальных услуг местного предпринимателя. По данным антимонопольного ведомства, комиссия установила, что статус единой ритуальной службы бизнесмену не присваивался.