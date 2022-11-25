nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области от бизнесмена потребовали убрать рекламу ритуальных услуг

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI

От тюменского предпринимателя потребовали убрать рекламу ритуальных услуг

В Упоровском районе УФАС признала ненадлежащей рекламу ритуальных услуг местного предпринимателя. По данным антимонопольного ведомства, комиссия установила, что статус единой ритуальной службы бизнесмену не присваивался.

В его рекламе были слова «единая ритуальная служба Упоровского района».

«Использование данного словосочетания привлекает внимание и дает рекламодателю дополнительное преимущество перед конкурентами, а также вводит потребителей в заблуждение, – сообщили представители регионального УФАС.

Решается вопрос о привлечении бизнесмена к административной ответственности.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что УФАС оштрафовало тюменских телевизионщиков на 250 тысяч рублей. Штраф получил региональный телеканал ВГТРК.

Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Экономика#Деньги#Административное дело#Тюменское УФАС России#Реклама#Ненадлежащая реклама
Подпишитесь
Александр Моор выступил с ежегодным посланием
Вчера, 07:55
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
Сегодня, 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
Вчера, 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
Вчера, 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
Вчера, 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
Вчера, 13:04