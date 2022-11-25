В Тюмени состоится региональный форум создателей медиаконтента

Одним из спикеров блока «Медиаконтент» станет резидент Тюменского филиала продюсерского центра Insight People Гумбин Александр – актер и сценарист команд КВН с 10-летним опытом, полуфиналист телевизионной передачи КВН международной лиги в Минске, автор специальной лиги КВН ВОИ. Он расскажет участникам форума о том, как получить популярность у миллионной аудитории, какие актуальные тренды в создании юмористического контента существуют сегодня и как вывести свой контент в топ по просмотрам в сети.