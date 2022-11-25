В Тюмени состоится региональный форум создателей медиаконтента

Контент-форум «Платформа» представляет собой однодневный обучающий интенсив в офлайн формате, который пройдет в мультицентре «Контора пароходства». Участниками форума станут около 70 режиссеров, продюсеров, креаторов, блогеров, видеографов Тюменской области.
Главная цель форума – развитие регионального контента разных форматов. В связи с этим для участников форума будет организовано два основных обучающих блока - кино и медиаконтент. Блок по кинопроизводству пройдет с 12:00 до 17:00, а по созданию медиаконтента – с 17:00 до 19:00.
Одним из спикеров блока «Медиаконтент» станет резидент Тюменского филиала продюсерского центра Insight People Гумбин Александр – актер и сценарист команд КВН с 10-летним опытом, полуфиналист телевизионной передачи КВН международной лиги в Минске, автор специальной лиги КВН ВОИ. Он расскажет участникам форума о том, как получить популярность у миллионной аудитории, какие актуальные тренды в создании юмористического контента существуют сегодня и как вывести свой контент в топ по просмотрам в сети.
«Сегодня качественный юмористический контент – прекрасный способ просто расслабиться и на время забыть о множестве забот. Моя цель – рассказать креативным ребятам из своего региона о том, как делать по-настоящему хороший юмор и к тому же зарабаьывать на этом», – поделился …
«Сегодня мы активно занимаемся развитием региональной медиаиндустрии. В Тюменской области есть огромное количество талантливых молодых людей и опытных профессионалов, которые способны вывести нашу креативную отрасль на всероссийский уровень. Мне очень радостно понимать, что наш региональный филиал принимает в этом непосредственное участие и делится своими наработками и опытом», – сказала руководитель региональной студии Insight People в Тюмени Мария Рудак.