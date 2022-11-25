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В Тюмени появятся лифты из Ирана

Сегодня, 08:28
Фото: Ольга Езикеева

В Тюмени могут появиться лифты из Ирана

Российская делегация побывала с бизнес-миссией в Иране. В сотню делегатов страны из двадцати трех регионов вошли и представители Тюменской области.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Ольги Езикеевой, за время поездки российские представители посетили два города и встретились более, чем с 60 компаниями — от производителей продуктов до разработчиков высокотехнологичных производств.

«Основную задачу, которую поставила перед собой — переговоры для потребностей нашего внутреннего рынка, то, что у нас сейчас является выпавшим экспертно-импортным за счёт ухода других стран. Рынку Ирана по экспорту, в первую очередь, интересен рынок растительных масел, стали, дерева, технологии, рынок АПК, сельскохозяйственное производство — шкуры КРС для выделки», — отметила Ольга Езикеева.

По ее словам, сейчас прорабатываются вопросы возможности работы архитекторов на аутсорсинге, привлечения в область высокотехнологичного персонала, сотрудничество с Тюменским нефтегазовым кластером. С двумя компаниями обсуждается возможность организации выставочных мероприятий — знакомство жителей региона с иранскими товарами и знакомство населения Ирана с тюменским производством.

Уже 1 декабря в Тюменскую область должны прибыть представители компаний, занимающихся производством лифтового оборудования, с которым в последнее время в стране возникают частые проблемы из-за поломок, нехватки нужного оборудования в связи с введенными санкциями.

Кроме того, идут переговоры с иранскими предприятиями по производству бытовой техники. Вполне вероятно, что продукция из страны Ближнего Востока появится на полках тюменских магазинов.

«В плане экспорта-импорта движение должно быть реверсивным. Если мы ставим перед собой цель не только отправлять нашу продукцию на экспорт, но и продвигать импорт, другая сторона охотнее идет на контакт»,  — подчеркнула Ольга Езикеева.

Ранее «Наш Город» писал, что на прилавках тюменских магазинов появилась Coca Cola из Ирана.  Цена за банку объемом 0,33 литра составляла 70-90 рублей.

 

 

 

 

 

Coca Cola из Ирана
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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Ольга Езикеева#Валентина Бурнашева
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