В Тюмени нашли двух пропавших подростков

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 18 ноября продолжаются поиски 57-летней Галины Власовой. Женщина уже в третий раз за последнее время уходит из дома — первый случай был зарегистрирован в августе этого года, второй в ноябре.