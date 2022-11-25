В Тюмени нашли двух пропавших подростков

Также накануне стало известно о том, что найдена 14-летняя Милена Межавикина, пропавшая 23 ноября. С ребенком все в порядке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 18 ноября продолжаются поиски 57-летней Галины Власовой. Женщина уже в третий раз за последнее время уходит из дома — первый случай был зарегистрирован в августе этого года, второй в ноябре.
«Рост 1,65 м, телосложение нормальное, волосы черные, глаза серые. Одета в серый пуховик, норковую шапку серого цвета, синюю юбку длиной до колен, чёрные сапоги», — указано в опубликованной ориентировке.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.