В Тюмени через три года возле аэропорта «Рощино» откроют гостиницу

Согласно документации, строительство гостиницы будет завершено до 2025 года. Возведут объект в одну очередь.
Общественные слушания по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района «Новорощинский» пройдет с 5 по 12 декабря. Заключения о результатах обсуждений подготовят в срок до 16 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более 255 миллионов рублей потратят на реализацию программы КРТ в районе ТРЦ «Колумб». Реновацией улицы Горпищекомбинатовской займется «СтройАудит» — здесь будет снесено 4 многоквартирных дома. На их месте возведут 17-этажки, объекты социнфраструктуры.