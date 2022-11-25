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В Тюмени через три года возле аэропорта «Рощино» откроют гостиницу

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI

Рядом с аэропортом «Рощино» построят гостиницу

Гостиничный комплекс на 250 мест планируют построить в Тюмени на земельном участке, расположенном в границах улиц Андрея Туполева и Олега Антонова. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.
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Тюмень

Согласно документации, строительство гостиницы будет завершено до 2025 года. Возведут объект в одну очередь.

Общественные слушания по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района «Новорощинский» пройдет с 5 по 12 декабря. Заключения о результатах обсуждений подготовят в срок до 16 декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более 255 миллионов рублей потратят на реализацию программы КРТ в районе ТРЦ «Колумб». Реновацией улицы Горпищекомбинатовской займется «СтройАудит» — здесь будет снесено 4 многоквартирных дома. На их месте возведут 17-этажки, объекты социнфраструктуры.

 

 

 

В Тюмени на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Администрация#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Новости тюмени#Рощино аэропорт#Гостиницы#Общественные обсуждения
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