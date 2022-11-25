В Тюмени через три года возле аэропорта «Рощино» откроют гостиницу

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более 255 миллионов рублей потратят на реализацию программы КРТ в районе ТРЦ «Колумб». Реновацией улицы Горпищекомбинатовской займется «СтройАудит» — здесь будет снесено 4 многоквартирных дома. На их месте возведут 17-этажки, объекты социнфраструктуры.