В ТЦ Тюмени началась «Черная пятница»

ТРЦ «Премьер» не отдыхает от посетителей даже днем в будние дни — люди ходят, разглядывают витрины, примеряют одежду. Народу достаточно, чтобы постоять в очередях на кассе. Сегодня начался традиционный период распродаж. В этом году он выпал на 25 ноября. Но некоторые магазины подготовились к этому событию заранее, и выставили объявления о «Черной пятнице» еще в начале недели.