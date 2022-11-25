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В ТЦ Тюмени началась «Черная пятница»

Сегодня, 06:51
Фото: nashgorod.ru
"Черная пятница".

Тюменские ТРЦ подготовились к «Черной пятнице»

«Черная пятница» — день распродаж, в 2022 году он отмечается сегодня, 25 ноября. Торговые центры и магазины Тюмени начали заранее готовиться радовать горожан скидками.
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Тюмень

ТРЦ «Премьер» не отдыхает от посетителей даже днем в будние дни — люди ходят, разглядывают витрины, примеряют одежду. Народу достаточно, чтобы постоять в очередях на кассе. Сегодня начался традиционный период распродаж. В этом году он выпал на 25 ноября. Но некоторые магазины подготовились к этому событию заранее, и выставили объявления о «Черной пятнице» еще в начале недели. 

Торговый центр.
Фото: nashgorod.ru

Несмотря на грандиозность этой распродажи, объявлений об этом событии было мало. В основном магазинчики расклеивают обычные объявления о скидках. Во всем «Премьере» только три торговые точки обозначили, что скидки приурочены к «черной пятнице». 

Скидки.Скидки.
Фото: nashgorod.ru

Например, в магазине «Корпорация Центр» скидки в рамках распродажи продлятся только до 28 ноября. В магазине «Летуаль» акция «Черная пятница» началась 1 ноября и закончится 30 ноября. Сроки распродажи в магазине одежды «Твоё» не обозначены на вывесках.

В основном в торговом центре можно встретить стенды с фразами «Большая распродажа», «Sale» или просто «Скидки». 

Распродажа.Распродажа.
Фото: nashgorod.ru

Торговый центр в областной столице уже начал готовиться к Новому году. В «Премьере» поставили большую елку, к потолку подвешены елочные игрушки. Магазины товаров для дома выставили на витрины вещи, создающие новогоднюю атмосферу - ели и праздничные венки, красивую посуду, коробки с подарками. 

Украшение.Украшение.
Фото: nashgorod.ru

На официальном сайте ТРЦ «Премьер» также есть информация о других акциях. Например, возможность приобрести 3 товара по цене 2-х. Вероятно, пока не все магазины в ТРЦ подготовились к распродаже, некоторые хотят «запрыгнуть в последний вагон». На официальном сайте торгового центра порядка 15-ти магазинов уже готовы к скидкам. 

Акции и скидки.Акции и скидки.
Фото: nashgorod.ru

Но другие ТРЦ Тюмени не отстают и тоже расщедрились на скидки. В «Кристалле» «черная пятница» продлится с 25 по 27 ноября. Минимум 10 магазинов готовы скинуть цену для покупателей на свои товары.

В ТРЦ «Сити Молл» о «черной пятнице» заявляют сразу 13 магазинов. В этот же день некоторые точки празднуют открытие и День рождения.

В ТРЦ «Гудвин» также подготовились к потоку покупателей. Скидки в рамках распродажи готовы предоставить чуть ли не каждый второй магазин.

«Черную пятницу» проводят и в ТРЦ «Вояж», «Солнечный». На сайтах торговых центров «Остров» и «Колумб» практически отсутствует информация о распродажах. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Скидки#Распродажа#Черная пятница
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