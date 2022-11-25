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В Тобольске проводят масштабную очистку систем канализации

Сегодня, 11:22
Фото: СУЭНКО
В Тобольске в эти дни проходит плановая работа по очистке систем канализации. Причем работа масштабная: только за 10 месяцев 2022 года специалистам СУЭНКО пришлось устранить 915 засоров, и некоторые участки коллекторов сильно заилены.

Налет мешает стокам продвигаться до конечной точки – очистных сооружений канализации (ОСК). Теперь коммунальщики проводят тщательную промывку таких участков.

Эти участки расположены по пр. Комсомольскому и ул. Полонского – их общая протяженность почти 2 км. Очистные мероприятия проводят сотрудники специализированной организации, имеющие большой опыт проведения таких работ. Учитывая значительную протяженность загрязненных участков и большую глубину заложения трубопроводов, задействованы сразу 2 бригады – 12 человек и 5 единиц спецтехники: каналопромывочные машины, илососы.

Но на промывке работа не заканчивается: необходимо определить, в каком техническом состоянии находятся коллекторы и есть ли среди них нуждающиеся в ремонте. Для этого специалисты используют метод телеинспекции (исследование канализационной системы с помощью видеооборудования).

Итогом такой необходимой работы коммунальщиков станет восстановление пропускной способности трубопроводов и предотвращение увеличения засоров. Стоки сразу из четырех районов города смогут беспрепятственно продвигаться до ОСК.

Все мероприятия проводятся за счет средств, полученных СУЭНКО в 2021 году в виде платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения.

Отметим, что регулярно из городских колодцев и резервуаров канализационных насосных станций специалисты извлекают неожиданные находки: тряпки, детские игрушки, песок, камни и даже кирпичи. Горожан убедительно просят не выбрасывать в канализационную систему посторонние предметы, чтобы не допустить новых засоров и вытекания на поверхность стоков из переполненных колодцев.

#СУЭНКО
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