В Тобольске проводят масштабную очистку систем канализации

Налет мешает стокам продвигаться до конечной точки – очистных сооружений канализации (ОСК). Теперь коммунальщики проводят тщательную промывку таких участков.
Эти участки расположены по пр. Комсомольскому и ул. Полонского – их общая протяженность почти 2 км. Очистные мероприятия проводят сотрудники специализированной организации, имеющие большой опыт проведения таких работ. Учитывая значительную протяженность загрязненных участков и большую глубину заложения трубопроводов, задействованы сразу 2 бригады – 12 человек и 5 единиц спецтехники: каналопромывочные машины, илососы.
Но на промывке работа не заканчивается: необходимо определить, в каком техническом состоянии находятся коллекторы и есть ли среди них нуждающиеся в ремонте. Для этого специалисты используют метод телеинспекции (исследование канализационной системы с помощью видеооборудования).
Итогом такой необходимой работы коммунальщиков станет восстановление пропускной способности трубопроводов и предотвращение увеличения засоров. Стоки сразу из четырех районов города смогут беспрепятственно продвигаться до ОСК.
Все мероприятия проводятся за счет средств, полученных СУЭНКО в 2021 году в виде платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения.
Отметим, что регулярно из городских колодцев и резервуаров канализационных насосных станций специалисты извлекают неожиданные находки: тряпки, детские игрушки, песок, камни и даже кирпичи. Горожан убедительно просят не выбрасывать в канализационную систему посторонние предметы, чтобы не допустить новых засоров и вытекания на поверхность стоков из переполненных колодцев.