В Тобольске проводят масштабную очистку систем канализации

Но на промывке работа не заканчивается: необходимо определить, в каком техническом состоянии находятся коллекторы и есть ли среди них нуждающиеся в ремонте. Для этого специалисты используют метод телеинспекции (исследование канализационной системы с помощью видеооборудования).