В ИК-6 города Ишима прокуратура нашла нарушения

Прокуроры нашли нарушения в ИК-6 города Ишима

Прокурор Тюменской области и начальник регионального УФСИН проверили работу ИК-6. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, на сегодняшний день здесь содержатся более 700 мужчин.