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В ИК-6 города Ишима прокуратура нашла нарушения

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI

Прокуроры нашли нарушения в ИК-6 города Ишима

Прокурор Тюменской области и начальник регионального УФСИН проверили работу ИК-6. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, на сегодняшний день здесь содержатся более 700 мужчин.

Владислав Московских уделил внимание соблюдению режимных требований и личной безопасности осужденных. Проведён личный приём, на него пришли 45 человек.

«В ходе проверки выявлены нарушения закона в части медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, режима содержания, дисциплинарной практики, в сфере трудовых отношений», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Устранение нарушений взято на контроль.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура проводит проверку из-за карантина в школе №5 в Тюмени.

Из-за карантина в школе №5 тюменская прокуратура проводит проверку
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#Александр Мязин#Прокуратура#Общество#Исправительная колония#Колонии#УФСИН#Дела судебные#Уголовные дела
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