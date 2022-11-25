В ИК-6 города Ишима прокуратура нашла нарушения

Владислав Московских уделил внимание соблюдению режимных требований и личной безопасности осужденных. Проведён личный приём, на него пришли 45 человек.
«В ходе проверки выявлены нарушения закона в части медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, режима содержания, дисциплинарной практики, в сфере трудовых отношений», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Устранение нарушений взято на контроль.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура проводит проверку из-за карантина в школе №5 в Тюмени.