Учителя истории из Тюмени нашли мертвой в Омске

Репетитора истории и обществознания из Тюмени нашли мертвой в Омске

По данным «Нашего города» в Омске нашли мёртвой тюменку Ксению Макаркину. Она – учитель истории, приехала в город из Тюмени. Тело женщины нашли на берегу реки у причала деревни Новоалександровки в Советском округе.