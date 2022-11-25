Учителя истории из Тюмени нашли мертвой в Омске

Два года назад она уехала из Тюмени, работала учителем истории и обществознания в гимназии №16.
«По словам родителей учеников гимназии №16, она была очень хорошим педагогом. Уехала из-за конфликта с руководством гимназии. В Омске она работала репетитором и пропала в мае этого года», - сообщает источник «Нашего города».
Сотрудники полиции отметили, что на теле женщины отсутствуют признаки насильственной смерти.
Ранее «Наш город» сообщал, что 12 ноября у 17-этажного дома на улице Мельникайте, 2/12, нашли тело мужчины.