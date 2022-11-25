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Учителя истории из Тюмени нашли мертвой в Омске

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI

Репетитора истории и обществознания из Тюмени нашли мертвой в Омске

По данным «Нашего города» в Омске нашли мёртвой тюменку Ксению Макаркину. Она – учитель истории, приехала в город из Тюмени. Тело женщины нашли на берегу реки у причала деревни Новоалександровки в Советском округе.
Фото: Скрин ВК Ксения Макаркина

Два года назад она уехала из Тюмени, работала учителем истории и обществознания в гимназии №16.

«По словам родителей учеников гимназии №16, она была очень хорошим педагогом. Уехала из-за конфликта с руководством гимназии. В Омске она работала репетитором и пропала в мае этого года», - сообщает источник «Нашего города».

Сотрудники полиции отметили, что на теле женщины отсутствуют признаки насильственной смерти.

Ранее «Наш город» сообщал, что 12 ноября у 17-этажного дома на улице Мельникайте, 2/12, нашли тело мужчины.

Тюменцы нашли мертвого мужчину в подъезде дома
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Сотрудники полиции#Школы#Учителя#Учитель#Пропавшие#Пропавший без вести
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