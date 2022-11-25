Тюменцы пополнят городскую казну на 10,8 миллиардов рублей

По сравнению с 2022 годом, этот показатель увеличится на 453 миллиона рублей. По упрощенной системе налогообложения поступления составят 3,29 миллиарда (рост на 88 миллионов рублей). В 2024 и 2025 годах поступления в городскую казну с дохода физических лиц 10,9 и 11,5 миллиардов соответственно. По УСН – 3,8 и 4 миллиарда рублей.
В 2023 году дефицит бюджета Тюмени составит 2,5 миллиарда рублей. При этом доходная часть запланирована в размере 35,6 миллиардов рублей, из которых более 17 миллиардов составят налоговые и неналоговые доходы. На 2024 год доходы бюджета прогнозируются в размере 36,2 миллиардов. Из них 17,9 миллиардов составят налоговые и неналоговые доходы
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году из бюджета на предоставление льготы на проезд в городском транспорте выделят более одного миллиарда рублей. Еще 805 миллионов потратят на оплату проезда в транспорте пригородного и междугородного сообщения.