Тюменцы пополнят городскую казну на 10,8 миллиардов рублей

В 2023 году дефицит бюджета Тюмени составит 2,5 миллиарда рублей. При этом доходная часть запланирована в размере 35,6 миллиардов рублей, из которых более 17 миллиардов составят налоговые и неналоговые доходы. На 2024 год доходы бюджета прогнозируются в размере 36,2 миллиардов. Из них 17,9 миллиардов составят налоговые и неналоговые доходы