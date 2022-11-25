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Тюменцы пополнят городскую казну на 10,8 миллиардов рублей

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI

Доходы бюджета Тюмени увеличатся за счет тюменцев

10 миллиардов 800 миллионов рублей составит размер поступлений в бюджет Тюмени с налога на доходы физических лиц. Такие данные содержатся в документе бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
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Тюмень

По сравнению с 2022 годом, этот показатель увеличится на 453 миллиона рублей. По упрощенной системе налогообложения поступления составят 3,29 миллиарда (рост на 88 миллионов рублей). В 2024 и 2025 годах поступления в городскую казну с дохода физических лиц 10,9 и 11,5 миллиардов соответственно.  По УСН – 3,8 и 4 миллиарда рублей.

В 2023 году дефицит бюджета Тюмени составит 2,5 миллиарда рублей. При этом доходная часть запланирована в размере 35,6 миллиардов рублей, из которых более 17 миллиардов составят налоговые и неналоговые доходы. На 2024 год  доходы бюджета прогнозируются в размере 36,2 миллиардов. Из них 17,9 миллиардов составят налоговые и неналоговые доходы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году из бюджета на предоставление льготы на проезд в городском транспорте выделят более одного миллиарда рублей. Еще 805 миллионов потратят  на оплату проезда в транспорте пригородного и междугородного сообщения.

На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Бюджеты#Деньги#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#НДФЛ
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