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Тюменский суд оставил в СИЗО до 28 февраля чиновника-взяточника

Сегодня, 06:45
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменский суд оставил в СИЗО до конца февраля чиновника-взяточника

Бывшему директору ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорю Боркуну продлили срок заключения под стражей еще на три месяца — до 28 февраля 2023 года. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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Тюмень

По данным следствия, на протяжении полугода в 2015 году Боркун получал денежные вознаграждения от фирмы, которая планировала одержать победу в аукционе на право заключения государственного контракта. Взятки чиновнику передавали за помощь в реализации и оплате торгов.

В начале ноября адвокат Боркуна подавал в суд ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако суд просьбу защитника не удовлетворил и оставил чиновника в СИЗО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к пяти годам лишения свободы приговорили заместителя инженера одной из «дочек» федеральной компании по транспортировке нефти за коррупцию. Общая сумма взяток составила около 2 миллионов рублей.

В Тюмени осужден за взяточничество инженер федеральной нефтяной компании
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#Валентина Бурнашева#Общество#Уголовное дело#Деньги#Тюмень#Суд#Тюменская область#Новости тюмени#СИЗО#Наказание#Коррупция
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