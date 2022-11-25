Тюменский суд оставил в СИЗО до 28 февраля чиновника-взяточника

По данным следствия, на протяжении полугода в 2015 году Боркун получал денежные вознаграждения от фирмы, которая планировала одержать победу в аукционе на право заключения государственного контракта. Взятки чиновнику передавали за помощь в реализации и оплате торгов.
В начале ноября адвокат Боркуна подавал в суд ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако суд просьбу защитника не удовлетворил и оставил чиновника в СИЗО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к пяти годам лишения свободы приговорили заместителя инженера одной из «дочек» федеральной компании по транспортировке нефти за коррупцию. Общая сумма взяток составила около 2 миллионов рублей.