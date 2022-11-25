Сразу пять машин столкнулись на пересечении 50 лет Октября и Профсоюзной в Тюмени

О пострадавших не сообщается.
«Паровозик 5 машин перекрыл 50 лет Октября по направлению от Горького до Профсоюзной», - сообщается в паблике «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах».
Ещё одно серьёзное ДТП, но уже с автобусом, зарегистрировано около 20:30 на мосту улицы Профсоюзной. Здесь скопилась километровая пробка. В сторону Зареки движение по Алебашевской затруднено.
Ранее «Наш город» сообщал о серьёзных заторах из-за ремонта моста через Туру на Объездной дороге в Тюмени. Здесь для проезда отрыта только одна полоса.