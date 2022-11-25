Сразу пять машин столкнулись на пересечении 50 лет Октября и Профсоюзной в Тюмени

Паровозик из 5 машин появился на пересечении 50 лет Октября и Профсоюзной в Тюмени

В областной столице вечером в пятницу произошло дорожное происшествие с участием сразу 5 автомобилей. По данным паблика ВК «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах», всё произошло на пересечении 50 лет Октября и Профсоюзной.