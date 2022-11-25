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Сразу пять машин столкнулись на пересечении 50 лет Октября и Профсоюзной в Тюмени

Сегодня, 16:17
Фото: nashgorod.ru

Паровозик из 5 машин появился на пересечении 50 лет Октября и Профсоюзной в Тюмени

В областной столице вечером в пятницу произошло дорожное происшествие с участием сразу 5 автомобилей. По данным паблика ВК «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах», всё произошло на пересечении 50 лет Октября и Профсоюзной.
Фото: 2ГИС

О пострадавших не сообщается.

«Паровозик 5 машин перекрыл 50 лет Октября по направлению от Горького до Профсоюзной», - сообщается в паблике «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах».

Ещё одно серьёзное ДТП, но уже с автобусом, зарегистрировано около 20:30 на мосту улицы Профсоюзной. Здесь скопилась километровая пробка. В сторону Зареки движение по Алебашевской затруднено.

Ранее «Наш город» сообщал о серьёзных заторах из-за ремонта моста через Туру на Объездной дороге в Тюмени. Здесь для проезда отрыта только одна полоса.

В Тюмени большие пробки из-за ремонта моста через Туру на Объездной дороге
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#Александр Мязин#Происшествия#Дороги#Пробки#Погода#ДПС#Аварии#Автобусы
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