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РЭО: Улучшение ЭТП позволит полностью отслеживать цикл движения отходов

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
В сентябре 2022-го Российский экологический оператор рассказал об электронной торговой площадке на домене РЭО, на которой можно продавать и приобретать вторичное сырьё. Недавно была озвучена информация о расширении функционала ЭТП.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что расширение функционала делает Биржу ВМР ещё более удобной для пользователей. Сейчас контрагенты могут размещать здесь лоты, совершать сделки по переработке отходов, купле-продаже вторичного сырья и вторичных ресурсов. В то же время ключевой задачей Биржи ВМР остаётся работа над созданием максимальной прозрачности в сфере обращения с отходами и исполнении расширенной ответственности производителей. Наконец, по словам Буцаева, ЭТП поможет отслеживать путь мусора — от его образования и до момента утилизации, пишет 360tv.ru.

Довольно много дополнений отмечено в разделе «Лоты». Теперь к ним можно прикреплять фото, что увеличивает информативность. Помимо этого, введена нотификация: на электронную почту присылают письма о приближении сроков подписания договоров, а также  при отказе от предложения по лоту и в случае, когда лот убирается организатором. Кроме этого, появилась информация о комиссии, которая берётся после окончания льготного периода.

Нотификация появилась и в разделе «Тарифы». Здесь предупреждения рассылаются, когда подходит срок уплаты и в случае даунгрейдинга тарифного плана.

Глава проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов сообщил, что в личном кабинете биржи можно теперь публиковать координаты. А ещё в кабинете теперь будет информация о замороженных в сделках средствах.

Для работы на бирже требуется обязательная идентификация  в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ. В реестре фиксируются и сведения о каждой совершённой сделке.

Программу «Биржа ВМР» воплотили в жизнь в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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