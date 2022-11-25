РЭО: Улучшение ЭТП позволит полностью отслеживать цикл движения отходов

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что расширение функционала делает Биржу ВМР ещё более удобной для пользователей. Сейчас контрагенты могут размещать здесь лоты, совершать сделки по переработке отходов, купле-продаже вторичного сырья и вторичных ресурсов. В то же время ключевой задачей Биржи ВМР остаётся работа над созданием максимальной прозрачности в сфере обращения с отходами и исполнении расширенной ответственности производителей. Наконец, по словам Буцаева, ЭТП поможет отслеживать путь мусора — от его образования и до момента утилизации, пишет 360tv.ru.