РЭО: Применение отходов для прокладки дорог сделают их на 25% дешевле

Эксперты Российского экологического оператора считают, что наша страна может достичь аналогичных результатов.
Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что первые опыты по добавлению резиновой крошки в дорожное покрытие начались ещё в 30-х годах прошлого века. Российские специалисты имеют более чем 70-летний опыт применения данных модификаторов, пишут vedomosti.ru.
Начиная с 2000 года не менее 6 отечественных компаний начали добавлять резиновую крошку в асфальтобетонные смеси и битум. На данный момент применение модификаторов контролируется 10-ю стандартами и СТО.
Согласно статистике, за последние 5 лет в РФ уложено не менее 15 млн квадратных метров дорог с резиновым модификатором в покрытии. По словам Буцаева, Россия вполне может достичь в этом вопросе показателей, аналогичных белорусским.
Кроме сокращения стоимости асфальтобетонной смеси применение резиновой крошки улучшает и другие показатели. Так, сопротивление колейности увеличивается на 39%, а риск образования усталостных трещин уменьшается на 43%. Помимо этого, согласно статистическим данным, на 10% растёт предел прочности на растяжение при изгибе, на 15% улучшаются показатели динамического модуля упругости и в 1,5−2 раза общий срок службы дорожных покрытий.
Напомним, в 2022 году РЭО начал воплощать в жизнь программу «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы». Этот проект подразумевает, что уже к 2030 году дороги в России должны строиться с применением минимум 40% вторсырья, полученного из строительного и прочего мусора.
Такой подход позволит реализовать основные цели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».