РЭО: Применение отходов для прокладки дорог сделают их на 25% дешевле

Напомним, в 2022 году РЭО начал воплощать в жизнь программу «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы». Этот проект подразумевает, что уже к 2030 году дороги в России должны строиться с применением минимум 40% вторсырья, полученного из строительного и прочего мусора.