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«Прыгнул из окна, спасаясь от пожара». Сгорел дом и все имущество семьи инвалида

Сегодня, 14:19
Фото: 1MI

Инвалид 2 группы пострадал во время пожара в доме недалеко от Тюмени

В паблике ВК ««Радость» - организация многодетных семей», 25 ноября появилось сообщение о пожаре в СНТ «Автомобилист» на Салаирском тракте. В результате инцидента мужчина (владелец дома) получил травмы рук и ног, он «прыгнул из окна спасаясь от пожара».
Фото: Скрин ВК ««Радость» - организация многодетных семей»

Он успел выпрыгнуть со второго этажа, сейчас находится в травматологии. Двухэтажный деревянный дом полностью сгорел. 

«У родной сестры одной из наших мамочек сегодня ночью случилось беда. Загорелся дом её сына на Салаирском тракте, СНТ «Автомобилист». Сын взрослый, но он инвалид 2 группы. Он выпрыгнул со второго этажа. Очень нужны вещи, 52-54 размер и 44 обувь», - сообщается в паблике ««Радость» - организация многодетных семей».

Сегодня «Наш город» сообщал о пожаре на улице на Широтной 80/4. Здесь сгорел ларек с шаурмой. 

В Тюмени сгорела шаурма
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС#Мчс по то#Имущественный ущерб#Всегда актуально
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