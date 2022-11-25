«Прыгнул из окна, спасаясь от пожара». Сгорел дом и все имущество семьи инвалида

Инвалид 2 группы пострадал во время пожара в доме недалеко от Тюмени

В паблике ВК ««Радость» - организация многодетных семей», 25 ноября появилось сообщение о пожаре в СНТ «Автомобилист» на Салаирском тракте. В результате инцидента мужчина (владелец дома) получил травмы рук и ног, он «прыгнул из окна спасаясь от пожара».