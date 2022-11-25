«Прыгнул из окна, спасаясь от пожара». Сгорел дом и все имущество семьи инвалида

Он успел выпрыгнуть со второго этажа, сейчас находится в травматологии. Двухэтажный деревянный дом полностью сгорел.
«У родной сестры одной из наших мамочек сегодня ночью случилось беда. Загорелся дом её сына на Салаирском тракте, СНТ «Автомобилист». Сын взрослый, но он инвалид 2 группы. Он выпрыгнул со второго этажа. Очень нужны вещи, 52-54 размер и 44 обувь», - сообщается в паблике ««Радость» - организация многодетных семей».
Сегодня «Наш город» сообщал о пожаре на улице на Широтной 80/4. Здесь сгорел ларек с шаурмой.