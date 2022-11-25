Пожар на Широтной, отправлен эшелон тюменских бойцов, фельдшера освободили из плена

На ж/д вокзале в Тюмени состоялись проводы бойцов. На перроне собрались сотни человек, здесь были военнослужащие и их родственники. По традиции военнослужащие получили конверты с тюменскими монетами. Ранее отправка военных проходила 11 и 21 ноября. Тюменцы выдвигались для проведения боевого слаживания в составе нескольких подразделений. Им отправили открытки и письма.