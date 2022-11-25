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Пожар на Широтной, отправлен эшелон тюменских бойцов, фельдшера освободили из плена

Сегодня, 16:48
Фото: 1MI

Фельдшера освободили из плена, пожар на Широтной, отправлен эшелон тюменских бойцов

В областной столице сегодня утром произошел пожар на улице Широтной 80/4. Сгорел ларек с шаурмой «Кебаб в лаваше». На место инцидента срочно прибыли спасатели МЧС, здание восстановлению не полежит.

Пожар в ларьке с шаурмой на Широтной.

На место инцидента было направлено 5 единиц техники. Пострадавших нет, но павильон выгорел полностью. Некоторые очевидцы полагали, что в ларьке могут воспламениться баллоны с газом. Рядом стоящие здания – кофейня, магазин, от огня не пострадали, но электроснабжение там отсутствовало какое-то время.

Сегодня же стало известно о возгорании дома в СНТ «Автомобилист» на Салаирском тракте. Владелец дома получил травмы рук и ног, он «прыгнул из окна, спасаясь от пожара». В настоящий момент родственники и знакомые собирают ему деньги и вещи.

Тюменцы проводили очередной эшелон мобилизованных военнослужащих.

На ж/д вокзале в Тюмени состоялись проводы бойцов. На перроне собрались сотни человек, здесь были военнослужащие и их родственники. По традиции военнослужащие получили конверты с тюменскими монетами. Ранее отправка военных проходила 11 и 21 ноября. Тюменцы выдвигались для проведения боевого слаживания в составе нескольких подразделений. Им отправили открытки и письма.

22-летнего тобольского фельдшера освободили из плена на Украине.

Двое жителей Тюменской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Тюменцев обменяли по формуле 50 на 50. Скоро их направят в Москву для лечения и реабилитации.

В их числе оказался 22-летний фельдшер из города Тобольска.

«Рано утром смотрел сюжет на «Россия-24» про освобождение российских военнопленных и показалось, что на кадрах среди возвращающихся из плена военнослужащих лицо Александра несколько раз промелькнуло», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Александр Захаров попал в плен ещё два месяца назад. Он получил серьезные ранения, но прошел лечение. Скорее всего, в ближайшее время он вернётся обратно домой.

Фельдшера из Тобольска освободили из украинского плена
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Погода#Происшествия#Военные#Вокзал#Железнодорожный вокзал#ЖД вокзал
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