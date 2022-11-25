Пожар на Широтной, отправлен эшелон тюменских бойцов, фельдшера освободили из плена

Пожар в ларьке с шаурмой на Широтной.
На место инцидента было направлено 5 единиц техники. Пострадавших нет, но павильон выгорел полностью. Некоторые очевидцы полагали, что в ларьке могут воспламениться баллоны с газом. Рядом стоящие здания – кофейня, магазин, от огня не пострадали, но электроснабжение там отсутствовало какое-то время.
Сегодня же стало известно о возгорании дома в СНТ «Автомобилист» на Салаирском тракте. Владелец дома получил травмы рук и ног, он «прыгнул из окна, спасаясь от пожара». В настоящий момент родственники и знакомые собирают ему деньги и вещи.
Тюменцы проводили очередной эшелон мобилизованных военнослужащих.
На ж/д вокзале в Тюмени состоялись проводы бойцов. На перроне собрались сотни человек, здесь были военнослужащие и их родственники. По традиции военнослужащие получили конверты с тюменскими монетами. Ранее отправка военных проходила 11 и 21 ноября. Тюменцы выдвигались для проведения боевого слаживания в составе нескольких подразделений. Им отправили открытки и письма.
22-летнего тобольского фельдшера освободили из плена на Украине.
Двое жителей Тюменской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Тюменцев обменяли по формуле 50 на 50. Скоро их направят в Москву для лечения и реабилитации.
В их числе оказался 22-летний фельдшер из города Тобольска.
«Рано утром смотрел сюжет на «Россия-24» про освобождение российских военнопленных и показалось, что на кадрах среди возвращающихся из плена военнослужащих лицо Александра несколько раз промелькнуло», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Александр Захаров попал в плен ещё два месяца назад. Он получил серьезные ранения, но прошел лечение. Скорее всего, в ближайшее время он вернётся обратно домой.