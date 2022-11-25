В последнее время такая услуга стала более популярной, чем займ под залог транспортного средства. В качестве залогового имущества в данном случае используется ПТС. Главным преимуществом подобного решения является возможность и дальше пользоваться автомобилем по своему усмотрению. Его не получится только продать, подарить или завещать либо заложить повторно. Оформляя займ под залог ПТС , клиент получает не только соглашение, но и акт приёма-передачи. В договоре подробно прописываются все условия, на которых предоставляется кредит, в том числе, сроки и сумма. Не возбраняется возврат всего долга полностью раньше обозначенного времени.