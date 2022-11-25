В этом случае автовладельцу уже не придётся искать друзей и знакомых для того, чтобы перехватить у них нужную сумму, равно как и обращаться в банк, собирая огромные пакеты документов. Достаточно оставить в качестве залога машину или паспорт на неё для того, чтобы получить кредит для решения любых проблем или задач. Главное, понять, чем отличается займ под залог ПТС от займа под залог ТС. Сделать это можно, обратившись на https://denga.ru/.
На сегодняшний день владельцам автомобилей предоставляется возможность получить нужную сумму, оставив в качестве залога автомобиль или паспорт транспортного средства. У каждой из перечисленных услуг есть свои особенности и их плюсы.
Как работает займ под залог автомобиля
Достаточно иметь на руках паспорт и документы на авто для того, чтобы получить требуемую сумму. Последняя будет вариться в зависимости от показателей, к числу которых относятся:
Сочетание перечисленных параметров позволяет оценить транспортное средство по достоинству и установить рыночную цену на текущий момент времени. На сайте Деньга можно узнать, что обычно клиент получает не более 80% от реальной цены. Если сторонам удаётся прийти к взаимному соглашению, то получить свои деньги заёмщик может практически сразу. Машина при этом остаётся на стоянке компании до того, как будут погашены все долговые обязательства.
Как работает займ под залог паспорта авто
В последнее время такая услуга стала более популярной, чем займ под залог транспортного средства. В качестве залогового имущества в данном случае используется ПТС. Главным преимуществом подобного решения является возможность и дальше пользоваться автомобилем по своему усмотрению. Его не получится только продать, подарить или завещать либо заложить повторно. Оформляя займ под залог ПТС, клиент получает не только соглашение, но и акт приёма-передачи. В договоре подробно прописываются все условия, на которых предоставляется кредит, в том числе, сроки и сумма. Не возбраняется возврат всего долга полностью раньше обозначенного времени.
Естественно, сумма займа под залог ПТС будет несколько меньше, чем по более привычной схеме, когда авто остаётся на стоянке, однако такой вариант всё равно устраивает многих.
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