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Опубликован список финалистов маркетингового конкурса Perspectum Awards 2022

Сегодня, 17:06
Жюри Perspectum Awards выбрало список работ, которые могут получить профессиональную награду в сфере маркетинговых услуг.

Судейство конкурса подошло к концу на текущей неделе: жюри отобрало кейсы, демонстрирующие высокое мастерство и соответствующие основные тенденции рынка. Об этом сообщает rg.ru. Все участники, оказавшиеся в шорт-листе, смогут получить награды второго сезона. В число финалистов вошли 77 кейсов по главным маркетинговым дисциплинам. Бизнес-эффективность креативных идей в кейсах претендентов оценили специалисты авторитетных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок: Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК “Родная Речь”), Diversity, DPG Russia, emg и др.

В состав жюри также вошли представители средств массовой информации и популярных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, “Sибирская коллекция”, Х5 Group, YOTA, “Балтика”, “ВкусВилл”, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк. 

Итоги Perspectum Awards 2022 разместят 29 ноября на официальном сайте конкурса и на индустриальном контент-портале ADPASS. 

Perspectum Awards – это ключевые тренды в сфере маркетинга, нестандартные решения и лучшие практики от игроков рынка. Миссия конкурса состоит в том, чтобы показывать ценность креативного маркетинга в масштабах всей индустрии для развития бизнеса клиентов. Холдинг 1MI выступает информационным партнером премии Perspectum Awards.

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