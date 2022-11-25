Опубликован список финалистов маркетингового конкурса Perspectum Awards 2022

Судейство конкурса подошло к концу на текущей неделе: жюри отобрало кейсы, демонстрирующие высокое мастерство и соответствующие основные тенденции рынка. Об этом сообщает rg.ru. Все участники, оказавшиеся в шорт-листе, смогут получить награды второго сезона. В число финалистов вошли 77 кейсов по главным маркетинговым дисциплинам. Бизнес-эффективность креативных идей в кейсах претендентов оценили специалисты авторитетных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок: Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК “Родная Речь”), Diversity, DPG Russia, emg и др.
В состав жюри также вошли представители средств массовой информации и популярных брендов: “Лайфхакер”, ТАСС, Avito, Boiron, Exeed, Mondelez International, OZON, “Sибирская коллекция”, Х5 Group, YOTA, “Балтика”, “ВкусВилл”, “Ингосстрах”, “Континенталь”, “Магнит”, МТС, Райффайзенбанк.
Итоги Perspectum Awards 2022 разместят 29 ноября на официальном сайте конкурса и на индустриальном контент-портале ADPASS.
Perspectum Awards – это ключевые тренды в сфере маркетинга, нестандартные решения и лучшие практики от игроков рынка. Миссия конкурса состоит в том, чтобы показывать ценность креативного маркетинга в масштабах всей индустрии для развития бизнеса клиентов. Холдинг 1MI выступает информационным партнером премии Perspectum Awards.