Опубликован список финалистов маркетингового конкурса Perspectum Awards 2022

Судейство конкурса подошло к концу на текущей неделе: жюри отобрало кейсы, демонстрирующие высокое мастерство и соответствующие основные тенденции рынка. Об этом сообщает rg.ru. Все участники, оказавшиеся в шорт-листе, смогут получить награды второго сезона. В число финалистов вошли 77 кейсов по главным маркетинговым дисциплинам. Бизнес-эффективность креативных идей в кейсах претендентов оценили специалисты авторитетных агентств, рекламных холдингов и технологических площадок: Ace Target, Action, ADV Experience, APM, BeeTL, Digitas Москва (ГК “Родная Речь”), Diversity, DPG Russia, emg и др.