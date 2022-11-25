Канело Альварес требует боя-реванша с Биволом

Мексиканский боксер Сауль Альварес требует боя-реванша с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на мексиканские СМИ.
Альварес уже встречался с Биволом в мае этого года в титульном поединке за звание чемпиона. Мексиканец проиграл по решению судей. Боксер уверен, что сможет взять реванш, объясняя проигрыш тем, что у него в мае была травмирована рука.
«Он не сможет прибавить, а я смогу», - отметил Альварес.
Бивол является непобедимым чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе. Россиянин провел на ринге 21 бой и во всех победил.