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Канело Альварес требует боя-реванша с Биволом

Сегодня, 13:25
Мексиканец считает, что причиной поражения в первой встрече были проблемы с рукой.

Мексиканский боксер Сауль Альварес требует боя-реванша с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на мексиканские СМИ. 

Альварес уже встречался с Биволом в мае этого года в титульном поединке за звание чемпиона. Мексиканец проиграл по решению судей. Боксер уверен, что сможет взять реванш, объясняя проигрыш тем, что у него в мае была травмирована рука. 

«Он не сможет прибавить, а я смогу», - отметил Альварес. 

Бивол является непобедимым чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе. Россиянин провел на ринге 21 бой и во всех победил.

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