Глава РЭО Буцаев: Опубликованы шорт-листы «Зеленой премии — 2022»

Все проекты, которые были отобраны в жюри, претендуют на финансовые вознаграждения. Призовой фонд «Зеленой премии — 2022» — 3,45 миллиона рублей. По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, престижную премию предусматривает масштабный нацпроект под названием «Экономика замкнутого цикла», пишет 360tv.ru.
«Наше жюри отобрало из более чем трех тысяч проектов со всей страны лучшие, наиболее ориентированные на развитие отрасли обращения с отходами и в целом на экологическое мышление среди людей и бизнеса, — констатировал Буцаев. — Теперь жюри предстоит отобрать из шорт-листов ведущие проекты. Победители „Зеленой премии“ получат денежные призы на развитие своих проектов».
Вышедшие в финал авторы просветительских, общественных и образовательных проектов — финалисты, которые окажутся на местах с 11-го по 20-е, могут рассчитывать на призы в размере 20 тысяч. Победителей с четвертого места по десятое наградят премиями в сумме 50 тысяч, сообщили организаторы.
Суммы вознаграждений за первые три места — 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно, следует из заявления руководителя PR-департамента РЭО Дмитрия Бойко.
По словам официальных представителей РЭО, отбор будет проведен также в специальной закрытой номинации «Регионы России». Ее предусмотрели для оценки работы субъектов страны в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается оценивание проектов номинантов по разработанному специалистами РЭО методу.
В жюри входят официальные представители компаний с госучастием и государственных структур, имеющих непосредственное отношение к решению экологических проблем, а также ведущие отраслевые эксперты и общественники, которые напрямую связаны с экологической темой.
В составе жюри работают руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, спецпредставитель президента России по климатическим вопросам Руслан Эдельгериев, а также руководитель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД Дмитрий Кобылкин и его заместитель Вячеслав Фетисов, являющийся послом доброй воли ООН.