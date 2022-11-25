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Дорожники перекроют часть трассы на улице Запольной в Тюмени из-за аварии

Сегодня, 12:54
Фото: Администрация Тюмени

Из-за аварии тюменские дорожники перекроют часть трассы на улице Запольной

По данным администрации областной столицы, с 25.11.2022 по 27.11.2022 на улице Запольной будут проводить ремонтные работы. В этой связи организовано сужение проезжей части.

Стоит отметить, что о проблемах на этом участке трассы сообщали пользователи сервиса 2ГИС. С 23 ноября здесь в час пик возникает большая пробка.

«В период с 25.11.2022 по 27.11.2022 в связи с устранением аварийного повреждения на тепломагистрали организовано сужение проезжей части по автомобильной дороге ул. Запольной в районе здания № 14», - сообщили городские чиновники.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на Объездной дороге в Тюмени перекрыта одна полоса в районе Лесобазы. Здесь ремонтируют мост через реку Тура, и наблюдаются крупные пробки.

В Тюмени большие пробки из-за ремонта моста через Туру на Объездной дороге
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дороги#Дорожные пробки#Коммунальные аварии#Аварии на коммунальных сетях
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