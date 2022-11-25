Дорожники перекроют часть трассы на улице Запольной в Тюмени из-за аварии

Стоит отметить, что о проблемах на этом участке трассы сообщали пользователи сервиса 2ГИС. С 23 ноября здесь в час пик возникает большая пробка.
«В период с 25.11.2022 по 27.11.2022 в связи с устранением аварийного повреждения на тепломагистрали организовано сужение проезжей части по автомобильной дороге ул. Запольной в районе здания № 14», - сообщили городские чиновники.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на Объездной дороге в Тюмени перекрыта одна полоса в районе Лесобазы. Здесь ремонтируют мост через реку Тура, и наблюдаются крупные пробки.