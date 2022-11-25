8 из 10 тюменцев не помнят, когда отмечается День матери

Хоть на День матери в Тюменской области и не устраивают масштабные фестивали, но концерты и различные мероприятия все же организовывают. Например, в этом году, 26 ноября, пройдет фестиваль доброты «Теплые коты» в честь Дня матери в молодёжном пространстве «Город молодых».
А 27 ноября состоится концерт «Звезда по имени Мама» в дворце творчества «Пионер». Зрители смогут посмотреть концертную программу, а также увидеть выставку детских работ «Мамино счастье».
Особое внимание Дню матери уделяют в детских садах и школах региона — дошколятам и младшеклассникам стараются еще раз напомнить о важности матерей. Часто этому посвящают концерты и выставки.
Например, в школе № 76 в Парфенова ученики 2-го класса подготовили подарки, выучили стихи и песню, чтобы поздравить своих мам. Ребята сходили в библиотеку, где с ними обсудили, почему важно беречь своих родителей.
А в школе № 65 в Тюмени запустили акцию, в рамках которой нужно нужно создать для себя и мамы образ и сделать фото или приготовить для мамы завтрак, а видео процесса выложить в соцсети.
В детской школе искусств «Мечта» в Винзилях 29 ноября пройдет праздничный концерт. Для него ученики школы подготовили творческие номера, которыми поздравят своих мам.
Корреспондент «Нашего Города» узнал у тюменцев, помнят ли они, когда именно отмечается День матери. О том, что его празднуют осенью, помнят все 10 опрошенных. Но точную дату, 27 ноября, смогли назвать только двое.
Одна из горожанок призналась, что помнит дату праздника только благодаря тому, что проходит практику в школе, где ученики готовят поздравление для мам.
Подарок для человека, которого очень хорошо знаешь — достаточно легкая задача. Но и тут есть сложности — мамы на вопрос о подарках часто отвечают «Мне ничего не нужно, у меня все есть».
Если есть точное представление, что пригодится и понравится, то определенно стоит это и подарить. В противоположном случае лучше выбрать из традиционных подарков.
Оригинальный букет — отличный вариант. Если человек больше любит цветы в горшках, то можно подобрать тот, которого еще нет в коллекции. Классикой также принято считать бытовую технику, сертификаты, косметика.
Когда хочется чего-то более оригинального, можно заказать фотосессию для мамы у профессионального фотографа, подарить билеты в театр или картину на заказ. Вариантов масса, главное, выбрать тот, который мама точно оценит.