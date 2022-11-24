«Зелёный» чек-лист: памятка для похода в экодом

«Ежедневно экодом „Гудвин“ посещают десятки тюменцев. Кто-то уже стал постоянным гостем коворкинга, но большинство приходит к нам впервые. Проанализировав обращения тюменцев, мы составили список самых популярных вопросов и ответов на них. Простая инструкция будет полезна не только жителям и гостям города, которые собираются в экодом, но и каждому, кто стремиться начать экологичный образ жизни», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Чтобы присоединиться к движению разумного потребления ресурсов и раздельного сбора отходов, для начала, можно научиться сортировать свои отходы ещё на этапе покупки в магазине. Если у товара есть аналоги — выбирайте более экологичный вариант: тот, который упакован в перерабатываемый материал, или тот, чью упаковку можно использовать многократно. Также, стоит заменить одноразовые бытовые предметы на многоразовые: пакет на экосумку, бутилированную воду на напитки в своей кружке и др.
Важно накапливать вторсырьё в чистом и спрессованном виде — так ожидающие переработки материалы не изменят своих свойств, займут меньше места и не будут неприятно пахнуть. Это важно на всех этапах хранения — и в жилье, и в экодоме, и далее. Для накопления вторсырья не нужно заводить много мусорных корзин, для этого достаточно организовать всего одно место. Например, пакет, коробку, полку или мешок. А рассортировать можно непосредственно перед визитом или в самом экодоме.
Конечно, лучше обращать внимание на коды переработки ещё в магазине и отказаться от
приобретения неперерабатываемых материалов, но это не всегда возможно. Поэтому перед визитом проверьте, что все виды вторсырья перерабатываются и принимаются в экодоме. Актуальный список можно уточнить в сообществе Тюменского экологического объединения в VK.
Специально не везите на машине небольшое количество вторсырья. Будет экологичнее заехать в экодом по пути куда-либо или совместить визит в пункт приёма с участием в одном из мероприятий. Если в расписании не нашлось подходящего события — зовите с собой компанию и совместите поездку с дружеской посиделкой: в свободное от мероприятий время в экодоме можно поиграть в настолки из игротеки или почитать книги. Ещё два экологичных варианта, если вторсырья немного — прогуляться в экодом пешком или добраться на общественном транспорте.