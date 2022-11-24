«Зелёный» чек-лист: памятка для похода в экодом

Специально не везите на машине небольшое количество вторсырья. Будет экологичнее заехать в экодом по пути куда-либо или совместить визит в пункт приёма с участием в одном из мероприятий. Если в расписании не нашлось подходящего события — зовите с собой компанию и совместите поездку с дружеской посиделкой: в свободное от мероприятий время в экодоме можно поиграть в настолки из игротеки или почитать книги. Ещё два экологичных варианта, если вторсырья немного — прогуляться в экодом пешком или добраться на общественном транспорте.