Власти Тюмени отменяют ярмарку из-за морозов

Продовольственная ярмарка в областной столице должна была пройти 26 ноября. Все торговые точки располагаются на улице, поэтому аномально холодная погода сильно помешала бы проведению ярмарки.
Тюменские власти приняли решение об отмене мероприятия. Продавать свежие фермерские продукты должны были на Цветном бульваре, Площади 400-летия Тюмени, на ул. Севастопольской, 12, Льва Толстого, 31, на пр. Солнечном, 11. Торговля в этих местах в субботу, 26 ноября, осуществляться не будет.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в период с 23 по 27 ноября среднесуточная температура воздуха на юге Тюменской области будет на 10 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.