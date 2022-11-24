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Власти Тюмени отменяют ярмарку из-за морозов

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI

Ярмарка в Тюмени отменилась из-за холодов

Тюменский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за мороза. Это и послужило причиной отмены традиционной продовольственной ярмарки в Тюмени, сообщили в горадминистрации.
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Тюмень

Продовольственная ярмарка в областной столице должна была пройти 26 ноября. Все торговые точки располагаются на улице, поэтому аномально холодная погода сильно помешала бы проведению ярмарки.

Тюменские власти приняли решение об отмене мероприятия. Продавать свежие фермерские продукты должны были на Цветном бульваре, Площади 400-летия Тюмени, на ул. Севастопольской, 12, Льва Толстого, 31, на пр. Солнечном, 11. Торговля в этих местах в субботу, 26 ноября, осуществляться не будет. 

 

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
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Ранее «Наш Город» сообщал, что в период с 23 по 27 ноября среднесуточная температура воздуха на юге Тюменской области будет на 10 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода в Тюмени#Ярмарка#Штормовое предупреждение
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