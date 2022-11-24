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Власти Тобольска отменили занятия для школьников из-за погоды

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI

В Тобольске дети не пошли в школу из-за морозов

В Тюмени ученики уже сидят за школьными партами, а в Тобольске — остались дома из-за сильных морозов. Администрация самого северного города юга Тюменской области сообщила, что актировка сегодня объявлена для начальных классов.
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Тюмень
«В связи с низкой температурой наружного воздуха занятия 1 смены в 1-4 классах образовательных учреждений города отменяются», — сообщается на сайте департамента по образованию администрации города Тобольска.Люди в комментариях удивились отмене занятий.
«Не шибко и холодно», — оставил комментарий Олег Редикорцев.
«Самое интересное, что вторая смена будет учиться, хотя они заканчивают поздно, вечером, когда идут домой, уже очень холодно, как и утром», — высказал мнение Максим.
Ученики 1-4 классов сегодня останутся дома
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Ранее «Наш город» писал о том, что В Тюмени отменили занятия для учеников с 1 по 4 класс из-за похолодания.

#Мелиса Учунджю#Общество#Погода#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Школа
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