Власти Тобольска отменили занятия для школьников из-за погоды

В Тобольске дети не пошли в школу из-за морозов

В Тюмени ученики уже сидят за школьными партами, а в Тобольске — остались дома из-за сильных морозов. Администрация самого северного города юга Тюменской области сообщила, что актировка сегодня объявлена для начальных классов.

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