В Тюменской области будут активнее развивать брендирование

«Сегодня экономическую активность муниципалитетов сдерживает неверие в перспективы малой родины. Когда территория находит свое уникальное лицо, она становится интересной и людям со стороны, и местным жителям. Самый ценный актив в любой экономике — это бренды. Каждая территория должна найти свое уникальное лицо», — заявил Александр Моор.
По словам губернатора, интересные идеи притягивают внимание потребителя, что позволяет создать бизнес, а с ним и рабочие места, которые так необходимы.
Моор предложил несколько вариантов по брендированию муниципалитетов. Например, Ялуторовск славится своим легендарным блином, самым большим в России. Люди из других регионов уже приезжают в Тюменскую область на масленицу, чтобы посмотреть на то, как в этот раз будут переворачивать ялуторовский блин.
«Но стоит сделать следующий шаг — заявить, что Ялуторовск — блинная столица если не России, то Сибири. Предложить предпринимателям включить в меню линейку блинов, открывать тематические кафе. Возможно, в дальнейшем предприниматели будут производить известные по всей стране ялуторовские блины, и будут поставлять их в другие регионы», — уверен губернатор.
Есть в области и другие места, достойные бренда. В Ярковском районе, где находится оживленная федеральная трасса, родился самый известный русский человек — Григорий Распутин. Ишим является родиной Конька Горбунка, и здесь же проходит единственная трасса, связывающая восточную и западную часть страны.
А в Уватском районе обитают 1 200 медведей. Эту территорию можно превратить в столицу бурого медведя.
Александр Моор уточнил, что в регионе уже есть технология, которая позволила бы поставить процесс брендирования на поток и сделать из него экономически целесообразный механизм — это проект «Капитаны бизнеса».
«Нужно брать готовые бизнес-модели, работающие в других местах, и переносить их на местную почву. Поэтому даю поручение департаменту инвестиционной политики совместно с главами муниципалитетов и торгово-промышленной палатой Тюменской области провести эту работу — помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес-моделей и соответствующего прикладного обучения для малого бизнеса», — отметил губернатор Тюменской области.
Также Александр Моор попросил региональный департамент образования и науки включиться в работу и помочь бизнесу в подготовке кадров.
«Работа должна быть синхронизирована с системой профессионального образования. Кто-то же должен печь ялуторовские блины», — считает он.