В Тюменской области будут активнее развивать брендирование

Моор предложил несколько вариантов по брендированию муниципалитетов. Например, Ялуторовск славится своим легендарным блином, самым большим в России. Люди из других регионов уже приезжают в Тюменскую область на масленицу, чтобы посмотреть на то, как в этот раз будут переворачивать ялуторовский блин.