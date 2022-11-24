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В Тюменской области будут активнее развивать брендирование

Сегодня, 08:14
Фото: Послание губернатора Тюменской области

Александр Моор поручил департаменту инвестполитики помогать бизнесу развивать бренды

Губернатор Тюменской области во время своего ежегодного послания затронул тему брендирования. Необходимо создавать бренды, которые будут популярны и в других регионах страны. В Тюменской области немало уникальных идей, которые могут стать основой для бизнеса.
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Тюмень
«Сегодня экономическую активность муниципалитетов сдерживает неверие в перспективы малой родины. Когда территория находит свое уникальное лицо, она становится интересной и людям со стороны, и местным жителям. Самый ценный актив в любой экономике — это бренды. Каждая территория должна найти свое уникальное лицо», — заявил Александр Моор.

По словам губернатора, интересные идеи притягивают внимание потребителя, что позволяет создать бизнес, а с ним и рабочие места, которые так необходимы.

Моор предложил несколько вариантов по брендированию муниципалитетов. Например, Ялуторовск славится своим легендарным блином, самым большим в России. Люди из других регионов уже приезжают в Тюменскую область на масленицу, чтобы посмотреть на то, как в этот раз будут переворачивать ялуторовский блин. 

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«Но стоит сделать следующий шаг — заявить, что Ялуторовск — блинная столица если не России, то Сибири. Предложить предпринимателям включить в меню линейку блинов, открывать тематические кафе. Возможно, в дальнейшем предприниматели будут производить известные по всей стране ялуторовские блины, и будут поставлять их в другие регионы», — уверен губернатор.

Есть в области и другие места, достойные бренда. В Ярковском районе, где находится оживленная федеральная трасса, родился самый известный русский человек — Григорий Распутин. Ишим является родиной Конька Горбунка, и здесь же проходит единственная трасса, связывающая восточную и западную часть страны.

А в Уватском районе обитают 1 200 медведей. Эту территорию можно превратить в столицу бурого медведя. 

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Александр Моор уточнил, что в регионе уже есть технология, которая позволила бы поставить процесс брендирования на поток и сделать из него экономически целесообразный механизм — это проект «Капитаны бизнеса».

«Нужно брать готовые бизнес-модели, работающие в других местах, и переносить их на местную почву. Поэтому даю поручение департаменту инвестиционной политики совместно с главами муниципалитетов и торгово-промышленной палатой Тюменской области провести эту работу — помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес-моделей и соответствующего прикладного обучения для малого бизнеса», — отметил губернатор Тюменской области.

Также Александр Моор попросил региональный департамент образования и науки включиться в работу и помочь бизнесу в подготовке кадров.

«Работа должна быть синхронизирована с системой профессионального образования. Кто-то же должен печь ялуторовские блины», — считает он. 

 

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