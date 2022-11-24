В России тысячи тонн медицинских отходов уничтожаются бесконтрольно

Летом 2021 года на полигоне ТКО, который не входит в региональную схему по обращению с коммунальными отходами, в посёлке Белоярский Свердловской области местные жители засняли видео, где медицинские отходы с частями человеческих тел сжигались под открытым небом. После этого видео прокуратура также вынесла предписания собственникам этого объекта. Как утверждают местные жители на этот полигон свозятся

медотходы из Екатеринбурга и других городов области. Проходят ли они надлежащее обезвреживание и допустимо ли их захоронение на этом объекте ни Роспотребнадзор, ни прокуратура ответа дать не смогли.