В России тысячи тонн медицинских отходов уничтожаются бесконтрольно

Согласно статье 49 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) медицинские отходы – это все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.
Медицинские отходы разделяются на следующие классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания в соответствии с критериями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации:
Критерии разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 681.
Согласно части 3 статьи 49 Закона № 323-ФЗ медицинские отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации в порядке, установленном законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Вопрос установления требований к обращению с отходами, в том числе с медицинскими отходами, регулируется в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
Единой системы учета и норм образования медицинских отходов в России нет. На этот аспект обращает внимание минздрав России. Это не является полномочиями этого федерального органа. Нет таких полномочий и у других федеральных ведомств.
Регламентация обезвреживания медотходов и их обращения приходится на уровень региональных властей. В каждом регионе есть свои методические рекомендации по этому вопросу.
Так, в ХМАО-Югре обеззараживание проходит в медучреждениях. Только после этой процедуры отходы могут вывозиться с их территорий.
В Свердловской области методические рекомендации (МР 3.1.6.001-2010) были утверждены еще в 2010 году. С тех пор ответственность за обеззараживание и дальнейший оборот несут фирмы, которые вывозят отходы. По данным свердловского минздрава таких более 30-ти. Чиновники министерства здравоохранения Свердловской области уверены, что за
реализацию контрактов и соблюдение этими фирмами экологического и санитарного законодательства следит Роспотребнадзор. Региональный минздрав такими полномочиями не обладает.
Всего в Свердловской области за 2021 год было образовано:
При контрольных мероприятиях в медицинских учреждениях санитарные врачи регулярно выявляют нарушения, связанные с учетом, хранением и обезвреживанием отходов. Нарушения исчисляются десятками. Миллионные штрафы пополняют казну, но так полностью не искореняют нарушения.
Если отходы категории «А» не представляют никакой опасности, приравнены к ТКО и чаще всего вывозятся региональными операторами по обращению с такими видами отходов, то тысячи тонн более опасных отходов классов «Б», «В» и «Г» попадают в руки сомнительных фирм.
Конкурсные процедуры по услуге на вывоз из медучреждений отходов может выиграть любая фирма. Лицензий на этот вид деятельности не требуется. Обладают ли эти юридические лица мощностями по обеззараживанию отходов никто не проверяет. Естественно, что и сама процедура остается без внимания властей. Куда идут обеззараженные отходы после этих фирм? На этот вопрос также нет ответа.
Межрайонная природоохранная прокуратура Курганской области подала в суд на ООО "Утилит - Сервис" из-за отсутствия проекта санитарно-защитной зоны. На предприятии также не проводилась инвентаризации оценки выбросов загрязняющих веществ в воздух, площадка термической утилизации отсутствовала в реестре объектов, осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду. Все эти нарушения выявлены у фирмы,
которая вывозит опасные категории медицинских отходов из поликлиник и больниц Зауралья. Прокурорская проверка была проведена после обращения экологов. Только после внимания общественников бизнесмены попали в поле зрения надзорных органов. Интересно, что годом ранее на этой же промышленной площадке курганская прокуратура добилась запрета деятельности другого юридического лица, которое также осуществляло
похожие работы. Юридические лица меняются, площадка и проблемы остаются.
Летом 2021 года на полигоне ТКО, который не входит в региональную схему по обращению с коммунальными отходами, в посёлке Белоярский Свердловской области местные жители засняли видео, где медицинские отходы с частями человеческих тел сжигались под открытым небом. После этого видео прокуратура также вынесла предписания собственникам этого объекта. Как утверждают местные жители на этот полигон свозятся
медотходы из Екатеринбурга и других городов области. Проходят ли они надлежащее обезвреживание и допустимо ли их захоронение на этом объекте ни Роспотребнадзор, ни прокуратура ответа дать не смогли.
Подобных примеров в России множество. Тысячи тонн медицинских отходов не учитываются и уничтожаются бесконтрольно. Именно поэтому в государственной думе обсуждается законопроект, который поставит этот вид опасных отходов под контроль органов государственной власти. Сроки принятия законопроекта пока неизвестны.