В 2022 году отремонтировали 640 километров муниципальных и региональных дорог

По его словам, были завершены работы по обновлению четырех тюменских мостов. Также начали работать над мостами в Ялуторовском и Казанском районах. Завершение планируется в 2023 году.
«До конца года будет заключен контракт на реконструкцию сложного участка федеральной трассы, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через реку Иртыш на подходе к Тобольску», — сообщил губернатор Тюменской области.
Также Александр Моор отметил важность инвестиций для тюменцев.
«Растущие на протяжении многих лет цифры инвестиций совершенно справедливо воспринимались как гарант экономического развития и благополучия. Самым значительным считаем строительство завода „ЗапСибНефтехим“ на тобольской производственной площадке», — отметил Моор.
По словам Моора, в области активно действует совет по улучшению инвестиционного климата.
«Как показывают данные опросов предпринимательского сообщества, за год в области более, чем вдвое снизилась доля компаний, столкнувшихся с избыточным административным давлением. Мы вошли в первую пятерку национального инвестиционного рейтинга. Наметился положительный тренд. За первые полгода этого года объем инвестиций составил порядка 130% к аналогичному периоду прошлого года.
Ранее «Наш город» писал о том, что весь этот год поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области. Были приобретены дополнительные комплекты обмундирования. После опроса участников боевых действий, составили стандарт оснащения на одного бойца и стандарт общего имущества подразделения.