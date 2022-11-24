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В 2022 году отремонтировали 640 километров муниципальных и региональных дорог

Сегодня, 07:08
Фото: nashgorod.ru

В тюменской области отремонтировали 640 километров муниципальных и региональных дорог

О вложениях в транспортную инфраструктуру рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления с ежегодным посланием.

По его словам, были завершены работы по обновлению четырех тюменских мостов. Также начали работать над мостами в Ялуторовском и Казанском районах. Завершение планируется в 2023 году.

«До конца года будет заключен контракт на реконструкцию сложного участка федеральной трассы, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через реку Иртыш на подходе к Тобольску», — сообщил губернатор Тюменской области.

Также Александр Моор отметил важность инвестиций для тюменцев.

«Растущие на протяжении многих лет цифры инвестиций совершенно справедливо воспринимались как гарант экономического развития и благополучия. Самым значительным считаем строительство завода „ЗапСибНефтехим“ на тобольской производственной площадке», — отметил Моор.

По словам Моора, в области активно действует совет по улучшению инвестиционного климата.

«Как показывают данные опросов предпринимательского сообщества, за год в области более, чем вдвое снизилась доля компаний, столкнувшихся с избыточным административным давлением. Мы вошли в первую пятерку национального инвестиционного рейтинга. Наметился положительный тренд. За первые полгода этого года объем инвестиций составил порядка 130% к аналогичному периоду прошлого года.
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Ранее «Наш город» писал о том, что весь этот год поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области. Были приобретены дополнительные комплекты обмундирования. После опроса участников боевых действий, составили стандарт оснащения на одного бойца и стандарт общего имущества подразделения.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Транспортная развязка#Транспортная прокуратура#Развитие#Развитие малого бизнеса
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