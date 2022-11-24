nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы могут пострадать от последствий ядерного взрыва, случившегося 55 лет назад

Сегодня, 04:03
Фото: nashgorod.ru

Тюменцам грозит опасность из-за ядерного взрыва, произошедшего 55 лет назад

Тюменцы могут потреблять радиоактивную воду. Все дело в том, что водозабор находится рядом с эпицентром ядерного взрыва, произошедшего 55 лет назад.
Сюжет
Тюмень

Эта информация сообщается на сайте Общественной палаты Тюменской области.

«В 25 км от эпицентра мирного ядерного подземного взрыва „Тавда“, произведенного в 1967 году в 70 километрах от Тюмени по Велижанскому тракту (в районе поселка Чугунаево), находятся скважины водозабора, на 40% обеспечивающего Тюмень и некоторые населенные пункты района. Продолжение его эксплуатации может привести к поступлению радиоактивной воды, к забоям скважин, осуществляющим водоснабжение города и прилегающих районов», — указано в информации.
В Тюмени жители дома на Судостроителей четвертый день сидят без воды из-за ремонта
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени жители дома на Судостроителей четвертый день сидят без воды из-за ремонта.

#Мелиса Учунджю#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Радиация#Питьевая вода#Вода
Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Вчера, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Вчера, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Вчера, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Вчера, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Вчера, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Вчера, 11:37