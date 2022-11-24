Тюменцы могут пострадать от последствий ядерного взрыва, случившегося 55 лет назад

Тюменцам грозит опасность из-за ядерного взрыва, произошедшего 55 лет назад

Тюменцы могут потреблять радиоактивную воду. Все дело в том, что водозабор находится рядом с эпицентром ядерного взрыва, произошедшего 55 лет назад.

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