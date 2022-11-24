Тюменцы могут пострадать от последствий ядерного взрыва, случившегося 55 лет назад

Эта информация сообщается на сайте Общественной палаты Тюменской области.
«В 25 км от эпицентра мирного ядерного подземного взрыва „Тавда“, произведенного в 1967 году в 70 километрах от Тюмени по Велижанскому тракту (в районе поселка Чугунаево), находятся скважины водозабора, на 40% обеспечивающего Тюмень и некоторые населенные пункты района. Продолжение его эксплуатации может привести к поступлению радиоактивной воды, к забоям скважин, осуществляющим водоснабжение города и прилегающих районов», — указано в информации.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени жители дома на Судостроителей четвертый день сидят без воды из-за ремонта.