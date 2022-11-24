Тюменский водитель влетел в светофор и скрылся

Сегодня на 16 км Старотобольского тракта произошло ДТП. Неизвестный водитель влетел в светофор, после чего скрылся с места. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.