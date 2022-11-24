Тюменский водитель влетел в светофор и скрылся

«Около 9.20 поступила информация. Наряд ДПС выехал на место. В районе деревни Ошкукова был обнаружен разбитый автомобиль КИА РИО в результате наезда на светофорный и дорожный знак, которые также получили повреждения. Водителя автомобиля на месте не было», — прокомментировал специалист отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Евгений Шикунов.
Также в ведомстве сообщили, что автомобиль будет эвакуирован на спецстоянку.
Ранее «Наш город» писал о том, что под Тобольском газель въехала в дорожное ограждение.