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Тюменский водитель влетел в светофор и скрылся

Сегодня, 08:57
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Тюменский водитель влетел в светофор и скрылся

Сегодня на 16 км Старотобольского тракта произошло ДТП. Неизвестный водитель влетел в светофор, после чего скрылся с места. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
«Около 9.20 поступила информация. Наряд ДПС выехал на место. В районе деревни Ошкукова был обнаружен разбитый автомобиль КИА РИО в результате наезда на светофорный и дорожный знак, которые также получили повреждения. Водителя автомобиля на месте не было», — прокомментировал специалист отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Евгений Шикунов.

Также в ведомстве сообщили, что автомобиль будет эвакуирован на спецстоянку.

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Ранее «Наш город» писал о том, что под Тобольском газель въехала в дорожное ограждение.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Поиск человека#Прокуратура#Уголовная ответственность#Жертвы ДТП
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