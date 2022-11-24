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Тюменские дети не захотели участвовать в конкурсе с призом в 375 тысяч рублей

Сегодня, 12:01
Фото: Продюсерский центр "Нота"

Тюменский продюсерский центр не смог набрать нужное количество детей для конкурса

Тюменский продюсерский центр «Нота» открыл кастинг для детей-музыкантов. Призовой фонд составил 375 тысяч рублей, но дети участвовать в конкурсе не захотели — на кастинг не зарегистрировалось даже минимальное количество юных тюменцев.
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Тюмень

1 ноября продюсерский центр объявил о запуске кастинга для детей от 10 до 18 лет, которые умеют играть на музыкальных инструментах или петь. Приз за победу — спонсорское финансирование на обучение от 25 до 100 тысяч рублей для девяти победителей. Общий призовой фонд равен 375 тыс. рублей.

«Этот кастинг организован для тех, кто не занимается в „Ноте“, с целью привлечения в коллективы новых участников», — уточнил главный продюсер центра.

Для прохождения кастинга было обязательное условие — прийти на гала-концерт, сфотографироваться на фоне баннера и выложить в соцсети с хэштегом.

Но к концу месяца стало понятно, что задумка не удалась. На конкурс зарегистрировались всего лишь 7 детей, при минимуме в 9 участников. 

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Генеральный продюсер центра «Нота» Виктор Борода объяснил, что был откровенно разочарован реакцией тюменцев на эту благотворительную инициативу.

«В общей сложности на кастинг зарегистрировалось всего семь человек, хотя по его условиям победителями должны стать девять, а в таком случае замысел кастинга, его конкурентная составляющая полностью теряют смысл», — уточнил Виктор Борода.

Перед руководством встала задача — придумать выход из сложившейся ситуации. Например, отменять кастинг или продлевать его, но с изменением условий, ведь гала-концерт, где и регистрировали участников, уже прошел. 

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Продюсерский центр «Нота» все же склонился ко второму варианту, и опубликовал в группе в соцсети пост о продолжении кастинга. В нем же отметили, что до 1 декабря можно еще раз зарегистрироваться тем, кто не смог этого сделать ранее.

Следующий этап конкурса состоится, если наберется хотя бы минимальное количество участников. 

 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#Музыкальный конкурс#Одаренные дети#Музыка
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