Тюменская гордума отказала гражданам в обсуждении тарифов ЖКХ

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский общественник Юрий Рябцев будет судиться с губернатором Тюменской области Александром Моором из-за нелегитимного повышения на 14,9% тарифов ЖКХ. Он также отмечал, что если активистам удастся доказать нарушения со стороны властей, индексация тарифов на 14,9% в Тюмени будет отменена.