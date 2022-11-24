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Тюменская гордума отказала гражданам в обсуждении тарифов ЖКХ

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI

Тюменская городская дума отказала гражданам в проведении собрания по тарифам ЖКХ

Сегодня, 24 ноября, на заседании Тюменской городской Думы обсуждалось обращение инициативной группы о назначении собрания граждан. Депутаты единогласно отклонили предложение и не дали высказаться общественнику Юрию Рябцеву, выступающему против повышения тарифов ЖКХ.

Инициативная группа из числа жителей Тюмени обратилась в Тюменскую гордуму с просьбой о назначении собрания граждан. Однако, по словам председателя постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степана Киричука, в этом обращении предложены вопросы, которые не относятся к вопросам местного значения городского округа.

«В связи с этим не предусмотрена возможность назначения собрания для обсуждения части предлагаемых вопросов или же всех вопросов. Порядок обращения с инициативой проведения собрания, к сожалению, нарушен. Что, в соответствии с уставом города, является необходимостью для отказа о проведении собрания», — прокомментировал Киричук.

Кроме того, большинство депутатов отклонили заявление с просьбой выступить тюменского общественника Юрия Рябцева.

Сам активист рассказал «Нашему городу», что 583 члена инициативной группы подали в Тюменскую городскую Думу мотивированное обращение.

«Гордума единогласно отказала в назначении собрания граждан, объяснив тем, что предложенные вопросы на собрание не являются вопросами местного значения. В заявлении были указаны вопросы повышения платы за коммунальные услуги в городе Тюмени, возвращения муниципальных инженерных сетей тепло-, водо- и электроснабжения из частного владения в городское управление, теплоснабжения новых микрорайонов города. Весь депутатский корпус гордумы против горожан. Всех их на фронт!», — прокомментировал Юрий Рябцев.
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский общественник Юрий Рябцев будет судиться с губернатором Тюменской области Александром Моором из-за нелегитимного повышения на 14,9% тарифов ЖКХ. Он также отмечал, что если активистам удастся доказать нарушения со стороны властей, индексация тарифов на 14,9% в Тюмени будет отменена.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Министерство строительства и жкх#Жалобы#Прокуратура#Уголовная ответственность#Наказание
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