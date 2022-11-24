Тюменец отсудил у городских подрядчиков почти 40 тысяч рублей за ДТП с глыбой льда

В результате ДТП у машины были повреждены передний бампер, радиатор охлаждения ДВС и кондиционер. Денис М. попросил суд взыскать 78 800 рублей ущерба с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» и ООО «Проектно-производственная фирма «Дорстрой». Однако суд взыскал с ответчиков 39 400 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 3 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 282 рубля.