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Тюменец отсудил у городских подрядчиков почти 40 тысяч рублей за ДТП с глыбой льда

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI

С тюменских дорожников взыскали ущерб за ДТП с глыбой льда

В Тюмени АО ТОДЭП и проектно-производственной фирме«Дорстрой» придется выплатить ущерб за ДТП Денису М. Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.
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Суд

Инцидент произошел в марте этого года. За рулем автомобиля Дениса М. находилась его жена. В районе д. 1 по ул. Республике она  совершила наезд на препятствие в виде глыбы льда, которую издалека приняла за снег.

«По приближении оказалось, что это лед. Избежать столкновения не удалось, так как сзади правым, крайним рядом и слева шел поток машин. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля», — рассказали в пресс-службе областной судебной системы.

В результате ДТП у машины были повреждены передний бампер, радиатор охлаждения ДВС и кондиционер. Денис М. попросил суд взыскать 78 800 рублей ущерба с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» и ООО «Проектно-производственная фирма «Дорстрой». Однако суд  взыскал с ответчиков 39 400 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 3 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 282 рубля.

Решение суда не вступило в законную силу.

Под Тюменью водитель сбежал с места ДТП, влетев в светофор
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Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью автомобилист влетел в светофор и дорожный знак. Виновник сбежал с места инцидента.

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