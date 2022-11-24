Тюменец отсудил у городских подрядчиков почти 40 тысяч рублей за ДТП с глыбой льда

Инцидент произошел в марте этого года. За рулем автомобиля Дениса М. находилась его жена. В районе д. 1 по ул. Республике она совершила наезд на препятствие в виде глыбы льда, которую издалека приняла за снег.
«По приближении оказалось, что это лед. Избежать столкновения не удалось, так как сзади правым, крайним рядом и слева шел поток машин. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля», — рассказали в пресс-службе областной судебной системы.
В результате ДТП у машины были повреждены передний бампер, радиатор охлаждения ДВС и кондиционер. Денис М. попросил суд взыскать 78 800 рублей ущерба с АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» и ООО «Проектно-производственная фирма «Дорстрой». Однако суд взыскал с ответчиков 39 400 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 3 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 282 рубля.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью автомобилист влетел в светофор и дорожный знак. Виновник сбежал с места инцидента.