Стали известны подробности ЧП с лифтом на улице Дамбовской в Тюмени

ЧП произошло 22 ноября в доме на ул. Дамбовской, 25, к. 1. Тюменцы говорили, что лифт якобы упал с 9 этажа. В этот момент в лифте находился человек. Застройщик дал комментарий по поводу инцидента.
«В диспетчерскую службу поступила заявка о застревании кабины лифта во втором подъезде дома. Прибывший механик обнаружил сработку устройства безопасности лифтовой кабины в районе второго этажа, эвакуировал пассажира и восстановил работу. Срыва кабины лифта специализированной организацией по обслуживанию лифтового оборудования с 9 по 2 этаж не обнаружено», — пояснил «Нашему Городу» застройщик ООО СЗ «Аква-Инвест».
Человек, который находился в этот момент в лифте, не пострадал. То, что он принял за падение лифта, было резкой остановкой кабины при срабатывании устройства безопасности.
Застройщик также добавил, что лифты в этом доме прошли сертификацию и техническое освидетельствование в 2022 году. На лифты есть декларация о соответствии техническим регламентам.
После того, как лифты передали управляющей компании, компания-застройщик не вмешивается в эксплуатацию оборудования.
По поводу этой ситуации комментарий также дали в Госжилинспекции Тюменской области:
«Сейчас на рассмотрении инспекции уже находится обращение по вопросу ненадлежащей работы лифта. Мы должны смотреть, есть ли сертификация, заключен ли договор между УК и организацией по обслуживанию лифтового оборудования, а также на то, не нарушаются ли допустимые сроки отсутствия работы лифта (1 сутки)», — уточнили в ведомстве.
Неприятности с лифтами в Тюмени уже происходили. Например, жители дома на ул. Елизарова, 6, жаловались на отключение лифта. Горожане решили, что лифт перестал работать из-за того, что УК «не оплатила услуги». Но в УК «Процветание» «Нашему Городу» пояснили, что лифт просто сломался, и техники ищут причину поломки.