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Стали известны подробности ЧП с лифтом на улице Дамбовской в Тюмени

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI

Лифт в одном из тюменских домов не падал, а резко затормозил

На днях в соцсетях появилась информация о том, что в доме на ул. Дамбовской произошло обрушение лифта. Застройщик и управляющая компания этот факт опровергают — лифт просто резко затормозил.
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Тюмень

ЧП произошло 22 ноября в доме на ул. Дамбовской, 25, к. 1. Тюменцы говорили, что лифт якобы упал с 9 этажа. В этот момент в лифте находился человек. Застройщик дал комментарий по поводу инцидента.

«В диспетчерскую службу поступила заявка о застревании кабины лифта во втором подъезде дома. Прибывший механик обнаружил сработку устройства безопасности лифтовой кабины в районе второго этажа, эвакуировал пассажира и восстановил работу. Срыва кабины лифта специализированной организацией по обслуживанию лифтового оборудования с 9 по 2 этаж не обнаружено», — пояснил «Нашему Городу» застройщик ООО СЗ «Аква-Инвест».

Человек, который находился в этот момент в лифте, не пострадал. То, что он принял за падение лифта, было резкой остановкой кабины при срабатывании устройства безопасности. 

Застройщик также добавил, что лифты в этом доме прошли сертификацию и техническое освидетельствование в 2022 году. На лифты есть декларация о соответствии техническим регламентам.

После того, как лифты передали управляющей компании, компания-застройщик не вмешивается в эксплуатацию оборудования.

По поводу этой ситуации комментарий также дали в Госжилинспекции Тюменской области:

«Сейчас на рассмотрении инспекции уже находится обращение по вопросу ненадлежащей работы лифта. Мы должны смотреть, есть ли сертификация, заключен ли договор между УК и организацией по обслуживанию лифтового оборудования, а также на то, не нарушаются ли допустимые сроки отсутствия работы лифта (1 сутки)», — уточнили в ведомстве. 
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Неприятности с лифтами в Тюмени уже происходили. Например, жители дома на ул. Елизарова, 6, жаловались на отключение лифта. Горожане решили, что лифт перестал работать из-за того, что УК «не оплатила услуги». Но в УК «Процветание» «Нашему Городу» пояснили, что лифт просто сломался, и техники ищут причину поломки.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Лифт#Новости тюмени#Застройщики
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