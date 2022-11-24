Стали известны подробности ЧП с лифтом на улице Дамбовской в Тюмени

Неприятности с лифтами в Тюмени уже происходили. Например, жители дома на ул. Елизарова, 6, жаловались на отключение лифта. Горожане решили, что лифт перестал работать из-за того, что УК «не оплатила услуги». Но в УК «Процветание» «Нашему Городу» пояснили, что лифт просто сломался, и техники ищут причину поломки.