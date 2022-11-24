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Сразу два подростка пропали в Ленинском округе города Тюмени

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI

В Ленинском округе города Тюмени ищут двух подростков

По данным ПО «Белая Сова» и «Национального центра помощи» полиция и волонтёры ищут 18-летнюю Енканову Кристину и 13-летнюю Межавикину Елену. Двое девочек подростков пропали в Ленинском округе города Тюмени с начала месяца.

Первая девушка пропала ещё 3 ноября, но известно об этом стало только на этой неделе. 24 числа «Национальный центр помощи» сообщил о розыске 13-летней Елены Межавикиной.

Енканову Кристину последний раз видели на улице Маршака, она вышла из дома в 13:00 и пропала. Девушка была одета в чёрно-белую куртку и джинсы. Рост 170 сантиметров, волосы тёмно-русые короткие.

Елена Межавикина в чёрную куртку. Брюки, шапка и угги тоже тёмного цвета. Рост около 165 сантиметров, волосы короткие, глаза серые.

Если вы знаете о местоположении девочки, позвоните по телефону (3452) 45-92-02 дежурная часть ОП №2 Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области с 18 ноября продолжаются поиски 30-летнего Ивана Быкова.

В Тюменской области идут поиски 30-летнего мужчины
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#Александр Мязин#Поиски#Поиски пропавших#Поиск человека#Волонтеры#Происшествия#Общество
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