Сразу два подростка пропали в Ленинском округе города Тюмени

Первая девушка пропала ещё 3 ноября, но известно об этом стало только на этой неделе. 24 числа «Национальный центр помощи» сообщил о розыске 13-летней Елены Межавикиной.
Енканову Кристину последний раз видели на улице Маршака, она вышла из дома в 13:00 и пропала. Девушка была одета в чёрно-белую куртку и джинсы. Рост 170 сантиметров, волосы тёмно-русые короткие.
Елена Межавикина в чёрную куртку. Брюки, шапка и угги тоже тёмного цвета. Рост около 165 сантиметров, волосы короткие, глаза серые.
Если вы знаете о местоположении девочки, позвоните по телефону (3452) 45-92-02 дежурная часть ОП №2 Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области с 18 ноября продолжаются поиски 30-летнего Ивана Быкова.