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Работнику автомойки в Тюмени дали условный срок за угон машины

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI

Осудили тюменца, угнавшего автомобиль начальника из автомойки

Центральный районный суд Тюмени осудил 31-летнего сотрудника автомойки, который угнал автомобиль своего начальника. Ему дали 2 года лишения свободы условно, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Суд

Максим Дружинин работал на автомойке в областной столице, и вместе с коллегой они угнали машину своего начальника. Тюменцы покатались на этой машине по городу. Потерпевший вернулся в Тюмень и сам нашел свой автомобиль.

Когда начальник вернулся на автомойку, обнаружил сотрудников за распитием алкоголя, что удивило и его, и Дружинина с коллегой.

В ходе заседания обвиняемый объяснил, что угонял машину руководителя без цели её украсть. Он признал вину и раскаялся. Суд назначил горожанину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1,5 года. 

Тюменский школьник угнал автомобиль у своего знакомого и поехал на День рождения
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Ранее «Наш Город» рассказывал про 16-летнего школьника, который угнал машину своего знакомого, чтобы успеть на День рождения подруги. Сотрудникам ГИБДД пришлось устраивать погоню за подозрительным автомобилем, потому что водитель не остановился по требованию инспекторов.

После задержания подростка на место вызвали его маму. На юного угонщика составили административный протокол за вождение без прав и игнорирование требований полицейских. 

#Анна Доронина#Общество#Суд#Тюменская область#Угон автомобиля#Угон#Автомойка#Угоны машин#Условный срок
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